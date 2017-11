TALE E QUALE SHOW 2017/ Finale, anticipazioni e diretta: chi sarà il vincitore? (11 novembre)

Tale e Quale Show 2017, anticipazioni e diretta gran finale: Max Tortora quarto giudice, Annalisa Minetti e Federico Angelucci grandi favoriti per la vittoria.

11 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Tale e Quale Show

Per lasciare spazio alla Nazionale di calcio, Tale e Quale Show 2017 va in onda eccezionalmente oggi, sabato 11 novembre, alle 21.20 su Raiuno. Carlo Conti condurrà il gran finale al termine del quale sarà decretato il vincitore della settima edizione. Saranno inoltre eletti gli altri cinque meglio classificati del programma che, insieme al campione, nelle restanti 3 puntate (in onda da venerdì 17 novembre fino all’1 dicembre) affronteranno i 6 migliori della precedente edizione (Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi). Al termine del torneo sarà così decretato il “Campione di Tale e Quale Show 2017”. A giudicare le esibizioni di tutti i concorrenti in gara sia nella puntata finale che nel successivo torneo saranno come sempre gli immancabili Christian De Sica, Loretta Goggi ed Enrico Montesano. I favoriti per la vittoria della settima edizione di Tale e Quale Show sono Federico Angelucci e Annalisa Minetti. Tra i cinque migliori classificati, invece, secondo i pronostici, dovrebbero sicuramente esserci l’eterno secondo Marco Carta e Filippo Bisciglia. I pronostici della vigilia, dunque, saranno confermati?

TUTTE LE ESIBIZIONI

Anche nel gran finale di Tale e Quale Show 2017, tutti i concorrenti dovranno cimentarsi con imitazioni abbastanza complicate. Valeria Altobelli vestirà i panni di Paola Turci, Edy Angelillo sarà Debbie Harry dei Blondie, Federico Angelucci si trasformerà in Loretta Goggi, Dario Bandiera assumerà sembianze di Piero Pelù, Filippo Bisciglia sarà Antonello Venditti mentre Marco Carta porterà sul palco Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. A Claudio Lippi è stato affidato il ricordo di Giorgio Gaber, Alessia Macari vestirà i panni della popstar più amata degli ultimi anni Lady Gaga, Benedetta Mazza sarà Diana Ross, Piero Mazzocchetti dovrà imitare l’intramontabile Charles Aznavour. Annalisa Minetti dovrà vedersela con la voce di Liza Minnelli, mentre Mauro Coruzzi (Platinette) omaggerà Wanda Osiris. A giudicare tutte le esibizioni, accanto a Christian De Sica, Loretta Goggi ed Enrico Montesano ci sarà Max Tortora. Infine, Gabriele Cirilli, per la sua mission impossible, si trasformerà in Elsa di Frozen.

