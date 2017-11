THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO/ Su Rai 4 il film con Aaron Eckhart (oggi, 11 novembre 2017)

The Expatriate - In fuga dal nemico, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Aaron Eckhart e Olga Kurylenko, alla regia Philillp Stolz. Il dettaglio.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST AARON ECKHART

The Expatriate - In fuga dal nemico, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione con il titolo in lingua originale Erased che è stata diretta da Philillp Stolz, noto regista tedesco, nel 2012. Tra gli interpreti principali di The Expatriate - In fuga dal nemico, ritroviamo alcuni volti noti del cinema hollywoodiano come Aaron Eckhart. Accanto a lui recitano Olga Kurylenko, Liana Liberato, Neil Napier, Kate Linder e Alexander Fehling. Aaron Eckhar, nel 2016, ha preso parte a ben quattro produzioni cinematografiche, ovvero Incarnate - Non potrai nasconderti, Attacco al potere, Sully e Bleed - Più forte del destino. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il protagonista del film è Ben Logan, addetto alla sicurezza presso un'importante azienda statunitense. Il suo compito è quello di verificare la presenza o meno di eventuali malfunzionamenti o falle all'interno del sistema di sicurezza interno. Come seconda occupazione è anche dipendente di una nota multinazionale, la Halgate Groupe. La sua esistenza apparentemente normale, sarà scossa da un evento imprevedibile. Un giorno scopre che gli uffici, il personale e la struttura della Halgate non esistono più. Tutto e tutti sembrano svaniti nel nulla più assoluto in maniera alquanto misteriosa. Come se non bastasse, anche i grandi vertici della Halgate negano che la loro società abbia mai avuto una sede ad Anversa. Ed ecco che la trama approfondisce il passato di Ben Logan, che prima di diventare addetto alla sicurezza aziendale era un agente della CIA. Qualcuno sta cercando di cancellare la sua intera esistenza con un piano contorto e spregevole. Tutti i colleghi della Halgate sono stati uccisi ed a Ben non resta che scoprire chi o cosa si celi dietro al terribile piano delineato alle sue spalle. L'ex agente CIA dovrà inoltre preoccuparsi di proteggere Amy, sua figlia.

