Teresanna Pugliese vs Francesco Monte/ "Ora fa la vittima, ma ha fatto a me ciò che Cecilia ha fatto a lui"

11 novembre 2017 Anna Montesano

Finalmente Teresanna Pugliese ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla rottura tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Ricordiamo infatti Monte è l'ex fidanzato di Teresanna: i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e poi innamorati. Da qui l'inizio di una storia d'amore poi naufragata dopo poco. Teresanna oggi è felice accanto al suo compagno Giovanni ed è anche mamma del piccolo Francesco, eppure non ha dimenticato i torti di Francesco. Di fronte a tutto quello che è accaduto a Monte in queste settimane - dopo che Cecilia Rodriguez ha deciso prima di lasciarlo e poi di iniziare una storia con Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip - Teresanna Pugliese ha deciso di dire la sua e svelare che Francesco Monte non è poi così "bravo e buono" come gli altri lo stanno descrivendo.

"CHI LA FA L'ASPETTI!"

“Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui. - racconta Teresanna nel corso di un'intervista a DiPiù; e continua - Chi la fa l’aspetti. Sicuramente prima di comfrontarsi in diretta con Cecilia e Ignazio si è scritto il discorso. Ha evitato di apparire come un innamorato debole. Ha scelto il modo più elegante per reagire e mi sembra che ne sia uscito alla grande". Accuse forti e decise quelle della sua ex fidanzata che conclude poi svelando: "Io non l’ho più visto. Anche perché, appena un mese dopo, lui stava già con Cecilia. Mi aveva dimenticato in fretta. Sarà pure l’idolo di internet, ma con me non è stato così gentiluomo come tanti lo dipingono ora…”

