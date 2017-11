Tu sì que vales 2017/ Anticipazioni e diretta puntata 11 novembre: Massimo Giletti ospite di Maria De Filippi

Tu sì que vales 2017, anticipazioni e ospiti 11 novembre: Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni accolgono i nuovi talenti, Massimo Giletti ospite della serata.

11 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

Dopo il record di ascolti della scorsa settimana con 5.635.000 spettatori pari al 30.1% di share, Tu sì que vales 2017 torna in onda, oggi 11 novembre, alle 21.10 su canale 5. Il programma del sabato sera di Mediaset, condotto da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, continua a conquistare i telespettatori che amano trascorrere la serata emozionandosi ma anche divertendosi davanti ai talenti che si presentano davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti che, insieme al capo della giuria popolare, Mara Venier, sono pronti a premiare i concorrenti più meritevoli e a stroncare i sogni dei talenti più strani. Tuttavia, spesso, i concorrenti con un talento nascosto, partecipano al circuito parallelo di Tu sì que vales entrando a far parte della squadra di Gerry Scotti. Ogni sabato, infatti, Gerry accoglie nella propria scuderia quei talenti che, nel circuito ufficiale, avrebbero vita breve. I talenti di Gerry Scotti, così, al termine del programma, si contenderanno il premio di “Tu Si Que No Vales”.

MASSIMO GILETTI OSPITE

Sul palco della nuova puntata di Tu sì que vales 2017 si presenteranno per cercare di conquistare direttamente un posto in finale cantanti, ballerini, acrobati, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e tantissimi straordinari talenti che, spesso, mettono anche a dura prova il coraggio dei giudici. La puntata odierna, però, ospiterà anche uno dei conduttori italiani più amati dal pubblico. Se nell’appuntamento della scorsa settimana, sul paco di Tu sì que vales è arrivato Pif che ha accompagnato l’attore Vincenzo D’Amato che ha scelto di raccontare la storia del sindaco di Rizziconi, Antonino Bartuccio, questa sera, sul palco del talent show di canale 5 arriverà Massimo Giletti. Alla vigilia del suo debutto in prima serata con il talk “Non è l’arena”, in onda su La7, Massimo Giletti ha accettato l’invito di Maria De Filippi. Il conduttore presenterà così il suo nuovo programma davanti ad una platea di cinque milioni di telespettatori. Una presenza gradita alla padrona di casa che ha scelto di dare voce a Giletti che, con il suo nuovo programma, sfiderà direttamente Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Ci sono, dunque, tantissimi motivi per restare sul divano di casa in questo sabato di novembre e godersi lo spettacolo di Tu sì que vales 2017.

