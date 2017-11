ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni puntata 11 novembre: i criminali nazisti

Ulisse, il piacere della scoperta, anticipazioni e diretta puntata 11 novembre: Alberto Angela racconta la storia e le personalità di due dei più pericolosi criminali nazisti.

11 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

Alberto Angela torna in onda questa sera, alle 21.10 su Raitre, con una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. Il programma dedicato agli appassionati della scienza, della storia e dell’arte, ogni settimana, affronta i temi più importanti della storia e non solo. Dopo aver raccontato il viaggio dei Ragazzi della Normandia, aver condotto il pubblico a scoprire i segreti del Colosseo, il monumento più famoso della storia romana, aver svelato la storia e i segreti delle più grandi isole e dei castelli più belli, Alberto Angela, nel nuovo appuntamento con Ulisse, racconterà la storia di due criminali nazisti. I protagonisti della nuova puntata sono Hermann Göring e Adolf Eichmann, due figure di spicco del regime nazista responsabili di crimini contro l'umanità. Alberto Angela ricostruirà la storia e la personalità dei due criminali nazisti con l’aiuto di due sceneggiati. Nel corso della serata verranno mostrati anche i momenti dei processi che li hanno visti imputati e con i quali il mondo ha reso giustizia a milioni di vittime innocenti.

ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA: TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Hermann Göring e Adolf Eichmann sono considerati due dei più pericolosi criminali nazisti. Essi subirono un primo processo a Norimberga nel 1945. Hermann Göring, era il feldmaresciallo del Terzo Reich, secondo solo ad Adolf Hitler. Dai suoi uomini era considerato come un vero eroe di guerra. In realtà era un militare spietato e narcisista. Non perse il suo orgoglio neanche quando, privato di ogni potere, si consegnò alla forze alleate. Nello sceneggiato con cui Alberto Angela racconterà la sua storia verrà mostrata tutta la sua spavalderia con cui affrontò il processo di Norimberga. Goring mostrò i primi segni di pentimento solo quando furono mostrati al mondo i primi filmati che svelarono gli orrori dei campi di concentramento e di sterminio in cui i nazisti uccisero milioni di innocenti. Dieci anni dopo il processo di Norimberga, in Argentina, fu scoperto un altro criminale nazista che viveva sotto falso nome. Si trattava di Adolf Eichmann, responsabile del trasporto degli ebrei nei campi di concentramento. Un uomo che non mostrò nessun segno di pentimento e che fu tradito da una storia d’amore. L’uomo fu così catturato dai servizi segreti israeliani e processato nel 1961 a Gerusalemme dove, in aula, ad attenderlo, c’erano i sopravvissuti e i familiari delle vittime del genocidio ebraico. Il processo fu trasmesso anche in tv incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e diventando un vero fenomeno mediatico.

© Riproduzione Riservata.