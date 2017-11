Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio tra Gemma e Tina: il sogno dei fan si realizza? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: Giorgio Manetti tra due fuochi. Il bacio con Gemma Galgani scatena Tina Cipollari e riapre le speranze dei fan

11 novembre 2017 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Gemma Galgani e Tina Cipollari

Nello studio del Trono Over di Uomini e Donne la situazione si fa davvero incandescente. Nelle ultime puntate si è riacceso un triangolo che sembrava essersi spento e che vede protagonisti Giorgio Manetti, Gemma Galgani e Tina Cipollari. Un bacio, scoccato nel corso dell'ultima registrazione del trono over nello studio di Canale 5, potrebbe aver riacceso la scintilla tra Gemma e Giorgio. Si è spesso ipotizzato che la dama fosse ancora innamorata di Manetti, nonostante nel corso di questi mesi lei abbia sempre smentito e, anzi, si sia dedicata a nuove conoscenze tavolta sfociate in vere e proprie relazioni. Eppure che Gemma fosse ancora legata a Giorgio è parso chiaro ogni volta che la dama palesava quel pizzico di fastidio o gelosia quando il cavaliere approfonsiva la conoscenza con altre dame.

GELOSIE, SOSPETTI E UN BACIO CHE RIAPRE NOTI SCENARI

La stessa gelosia che l'ha portata proprio nel corso della nuova registrazione ad ipotizzare che tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari potesse addirittura esserci una relazione. Per la dama fin troppi gli indizi, dalle serate insieme a Firenze, ai complimenti reciproci, al fatto che la Cipollari abbia sempre un occhi di riguardo per Giorgio; eppure in studio Tina rigetta duramente le parole di Gemma, che scatenano infatti un nuovo scontro tra le due, ormai, ben note rivali. Intanto galeotto è un ballo al centro dello studio che vede ancora una volta Gemma e Giorgio abbracciati ed è qui che scatta il bacio che riapre quella storia che tanto ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Che possa essere il ritorno che tutti aspettavano?

