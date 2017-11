Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sara Affi Fella sul trono: Nicola Panico corteggiatore? (Trono Classico)

11 novembre 2017 Anna Montesano

Sara Affi Fella e Nicola Panico

I fan di Uomini e Donne sono ancora sorpresi dal fatto che tra i nuovi tronisti ci sia anche Sara Affi Fella. La bella fidanzata di Temptation Island 2017 ha chiuso la sua storia con Nicola Panico che si è detto molto sorpreso e scottato dalla sua decisione. In un'intervista rilasciata a Isa e Chia, Nicola ha infatti confessato di aver saputo solo con l'annuncio di Uomini e Donne che colei che è stata la sua fidanzata per 5 anni e che ama ancora è la nuova tronista. Nonostante qualche piccola frecciatina all'ex, Nicola non nega di essere ancora legato a lei ed è per questo che nasce spontaneo il sospetto che Nicola possa decidere di presentarsi nello studio di Uomini e Donne proprio per corteggiarla. E quando gli viene posto tale quesito, Panico non nega di averci pensato: "Ho un po’ preso in considerazione quest’eventualità, un po’ sì, lo ammetto - confessa - perché provo dei sentimenti ancora per lei, ma sono state dette cose pesanti su di me nel video di presentazione!".

NICOLA PANICO PRONTO A CORTEGGIARE SARA A UOMINI E DONNE?

Si prospetta un trono davvero movimentato a Uomini e Donne, soprattutto se Nicola deciderà davvero di scendere le scale del noto studio di Canale 5 per tornare a corteggiare la sua ex che ha però confessato di non amarlo più. Ma perchè i due si sono lasciati? Nella medesima intervista, Nicola ha rivelato: "Io e Sara ad agosto eravamo andati a convivere a casa dei suoi, ovviamente tra alti e bassi, non lo nascondo, però si trattava dei soliti battibecchi che penso accadano in ogni coppia. - e continua - Fatto sta che una sera sono andato a ballare e, per evitare discussioni con lei, non le ho detto niente… lei è venuta a saperlo e mi ha lasciato! Questo un mese fa… però dopo 4/5 giorni abbiamo chiarito e risolto tutto! Certo, la cosa non le è andata giù, però ha capito che non le avevo nascosto nulla di così eclatante e che non era stato fatto in cattiva fede… dopo circa un’altra settimana, c’ha ripensato e mi ha detto che era cambiata lei, che qualcosa tra di noi era cambiato… e che non si fidava più di me!" ha concluso.

