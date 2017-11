VALERIA ALTOBELLI È PAOLA TURCI/ Video, si riparte dal terzo posto della scorsa puntata (Tale e Quale Show)

Ultima puntata di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli dopo aver interpretato Noa in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni della cantante Paola Turci.

11 novembre 2017

VALERIA ALTOBELLI NEI PANNI DI PAOLA TURCI

In gara questa sera a Tale e Quale Show c’è la bravissima Valeria Altobelli che dopo aver appassionato tutti con una bellissima imitazione di Noa, in questa nuova puntata dovrà vestire i panni della cantautrice romana Paola Turci. Secondo le anticipazioni di queste ore, sembra che alla Altobelli sia stato assegnato il brano Fatti bella per te, con cui la stessa Turci ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo nonché primo singolo del suo ultimo album intitolato Il secondo cuore. Un brano scritto dalla stessa Paola Turci in collaborazione con Giulia Anania, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta, che ha permesso alla cantante di entrare nelle classifiche dei più venduti ed ascoltati (quarto posto nella classifica airplay).

AD UN PASSO DAL TORNEO

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli ha vestito i panni di Noa sulle note della celebre canzone Beautiful That Way. Una esibizione di grande spessore che ha sottolineato la costante crescita artistica da parte della Altobelli che senza dubbio è tra le note più liete di questa edizione di Tale e Quale Show. La sua performance ha convinto oltremodo anche la giuria ed in particolare Enrico Montesano che l’ha inserita ai piedi del podio dandole ben 13 punti. Grosso modo simili le valutazioni anche di Loretta Goggi e Christian De Sica che l’hanno premiata rispettivamente con 12 ed un 11 punti per un computo complessivo di 36 punti a cui poi se ne sono aggiunti ulteriori 5 incassati nella seconda fase della votazione. Alla fine la Altobelli ha chiuso al quarto posto mentre in classifica generale è ottava con 263 punti e probabile qualificata per il torneo (ha 33 punti di vantaggio sulla Angelillo). Clicca qui per rivedere Valeria Altobelli nei panni di Noa.

