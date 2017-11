VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti: Nek, Max Pezzali, Renga e Giulia Michelini in studio (Puntata 11 novembre)

Verissimo, anticipazioni e ospiti puntata 11 novembre: Nek, Max Pezzali, Francesco Renga, Giulia Michelini, Lino Guanciale, Carmen Russo e Corinne Clery in studio.

11 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Verissimo - Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo, lo show del sabato pomeriggio più amato del piccolo schermo. Oggi, sabato 11 novembre, alle 16.10 su canale 5, Silvia Toffanin condurrà un nuovo appuntamento del talk show ospitando nel suo studio tantissimi ospiti del mondo della televisione, del cinema e della musica. Nella puntata odierna di Verissimo, infatti, gli autori hanno cercato di accontentare tutti i gusti dei telespettatori che dovranno solo accomodarsi sul divano e godersi uno spettacolo fatto di racconti e retroscena inediti. Chi ci sarà, dunque, nella puntata di oggi di Verissimo? Silvia Toffanin aprirà il nuovo appuntamento con Sandra Cervera, diventata quasi una presenza fissa dello show di Silvia Toffanin. L’attrice spagnola interpreta da anni il personaggio di Emilia Ulloa nella soap opera Il Segreto. Durante una normale chiacchierata con la padrona di casa, l’attrice spagnola ripercorrerà tutta la sua storia a Puente Vejo e svelerà qualche anticipazione su quello che accadrà nelle prossime puntate di una soap che continua ad appassionare il pubblico italiano.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI DI OGGI: TUTTI GLI OSPITI

Dopo lo spazio dedicato al Segreto, nel salotto di Verissimo arriveranno tre dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Per la prima volta insieme, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga racconteranno a Silvia Toffanin le emozioni di un progetto che li vede coinvolti e che li porterà in giro per l’Italia con un tour assolutamente imperdibile. Molta attesa per Giulia Michelini. L’attrice presenterà la sua Rosy Abate, la nuova fiction di canale 5 che debutterà domani, domenica 12 novembre, in prima serata. Dopo aver interpretato per anni Rosy Abate in Squadra Antimafia, Giulia Michelini è tornata ad indossare i panni del personaggio che le ha dato la grande popolarità di cui gode attualmente. L’attrice svelerà i segreti del suo personaggio raccontando come si evolverà la storia che si svilupperà in cinque puntate. E ancora, Gianluigi Nuzzi presenterà il suo nuovo libro, “Peccato Originale” sugli scandali e i misteri del Vaticano. A Verissimo, poi, arriveranno Matilde Gioli e il nuovo idolo delle donne Lino Guanciale, protagonisti del film La casa di famiglia. Infine, per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, Silvia Toffanin ospiterà le ultime due eliminate ovvero Carmen Russo e Corinne Clery.

