Vincitore Tale e Quale show 2017 / Pronositici, gli ex di Amici Carta e Angelucci pronti a vincere?

Il vincitore Tale e Quale show 2017 sarà uno dei concorrenti della scuderia di Maria De Filippi? I Pronositici danno per certi gli ex di Amici, Marco Carta e Federico Angelucci

11 novembre 2017 Hedda Hopper

Tale e Quale Show 2017

Anche questa edizione di Tale e Quale Show sta per volgere al termine e questa sera sarà Carlo Conti ad annunciare l'ennesimo vincitore del talent show in salsa vip. La classifica del programma in queste ultime settimane non ha subito molti scossoni e questo lascia pensare che siano proprio gli ex di Amici, Marco Carta e Federico Angelucci i favoriti alla vittoria finale. Ancora una volta è il vivaio di Maria De Filippi a tenere impegnati i reality show anche in terra straniera (la Rai) e proprio una delle sue ugole d'oro potrebbe portare a casa la fascia di vincitore. I due appartegono ad un'era diversa del programma di Maria De Filippi e mentre Federico Angelucci ha avuto poche occasioni di farsi notare una volta fuori da Amici, Marco Carta è rimasto sulla cresta dell'onda. Cosa succederà questa sera in questa "ultima puntata" del programma?

CHI VINCERÀ IL PROGRAMMA?

Dall'altra parte della barricata ci sono i "comuni vip" Annalisa Minetti su tutti. Sappiamo bene che le sue doti sono evidenti e che nel programma si è davvero messa in gioco dedicandosi ad ogni tipo di trasformazione ed esibizione, e se fosse proprio lei alla fine a scalare la classfica e vincere questa nuova edizione di Tale e Quale Show? La settima puntata del programma ha chiuso con la vittoria (discussa) di Federico Angelucci su Marco Carta, eterno secondo, e il terzo posto di Piero Mazzocchetti. Sarà la puntata di questa sera a fare il nome del vincitore e dei cinque migliori di questa edizione che andranno poi allo scontro con i vincitori delle passate edizioni per il solito torneo che ci terrà compagnia fino a dicembre. Chi vincerà?

