Vittorio Cecchi Gori/ “Sono triste e solo, non c'è più nessuno nella mia vita” (Sabato Italiano)

Vittorio Cecchi Gori a Sabato Italiano: la solitudine del produttore. “Sono triste, non c'è più nessuno”, ha raccontato nei giorni scorsi a Storie Italiane, sempre da Eleonora Daniele

11 novembre 2017 Silvana Palazzo

Vittorio Cecchi Gori a Sabato Italiano

Vittorio Cecchi Gori protagonista del Sabato Italiano: l'imprenditore e produttore cinematografico aprirà le porte di casa sua alle telecamere del programma condotto da Eleonora Daniele. Tra le mura di casa ci sarà spazio anche per qualche sorpresa: qui infatti ci sarà spazio per due ospiti a sorpresa. Nella puntata di Storie Italiane aveva parlato della sua complicata rinascita, che lo ha portato ora a vivere in una condizione di solitudine. “Sono rimasto solo. Ho fatto sempre una vita alla grande, però quest'anno, dopo tanti anni, sto sentendo un po' di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene”, ha confessato l'ex patron della Fiorentina, che ha rivolto anche un messaggio all'ex compagna Valeria Marini, ringraziandola per l'aiuto che gli ha dato: “Nei momenti difficili che capitano nella vita, la compagna diventa essenziale e diventa quella che ti può sostenere e far resistere a tutte le avversità, devo dire che Valeria in questo è stata meravigliosa”.

CECCHI GORI A SABATO ITALIANO: NUOVE CONFESSIONI?

Vittorio Cecchi Gori è solo: l'ex marito di Rita Rusic ed ex compagno di Valeria Marini, non ha una donna al suo fianco, inoltre i suoi genitori sono scomparsi e i figli si sono trasferiti in America. “Non c'è più nessuno”, ha raccontato a Storie Italiane. Ai microfoni di Eleonora Daniele ha parlato del successo: “Delle volte ti fa diventare antipatico, troppo successo non è bene, il successo è bello ma entro certe dosi, probabilmente ci sono state delle cose anche dentro di me che non sono andate come dovevano, però il successo lo devi prendere per com'è, sia bello che brutto”. In un'intervista rilasciata, invece, al Fatto Quotidiano ha commentato il caso Weinstein, citando Abel Ferrara, secondo cui “il cinema statunitense è un circolo di gangster”. Comunque ha incontrato diverse volte il produttore americano: “Mi sono accorto del suo essere un fanfarone e bugiardo. Pure scorretto, e due o tre volte l'ho pizzicato in situazioni concrete. Ribadisco: non è l'unico avventuriero nel mondo del cinema”.

