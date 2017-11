AFTER THE SUNSET/ Su Rai 4 il film con Salma Hayek e Pierce Brosnan (oggi, 12 novembre 2017)

After the sunset, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Salma Hayek, Pierce Brosnan e Woody Harrelson, alla regia Bret Ratner. La trama del film nel dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST SALMA HAYEK

Il film After the sunset va in onda su Rai 4 oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola d'azione con qualche situazione divertente per alleggerire le tensioni della trama. Per la regia del film, la produzione New Line Cinema scelse il movie-director Brett Ratner, esperto in pellicole d'azione come 'X-Men - Conflitto Finale' del 2006, 'Hercules: il Guerriero' del 2014, tra le tante ricordiamo anche 'The Family Man', quasi un esordio per Ratner nel 2000, dirigendo un cast nel quale spiccavano Nicholas Cage e Téa Leoni. Nel cast di 'After the Sunset', ritroviamo un'ottima Salma Hayek, bravissima attrice in pellicole di successo come 'Traffic', 'Frida' o il recente 'Il Racconto dei Racconti - Tale of Tales', lungometraggio a racconti tra l'horror e il fiabesco diretto dall'italiano Matteo Garrone, film che forse non ha ricevuto gli encomi che meritava. Accanto alla Hayek l'attore '007' Pierce Brosnan ma soprattutto il talentuoso Woody Harrelson, indimenticabile inteprete di tanti film ma sempre da ricordare per 'Assassini Nati - Natural Born Killers' e il suo cameo recitativo in 'Hunger Games', nonché il ruolo di co-protagonista accanto a Matthew McConaughey nella prima serie di 'True Detective'. Ottimo il cast, nondimeno le musiche affidate al musicista argentino Lalo Schifrin, protagonista sonoro di tante musiche per Hollywood (e non solo), tra le quali ricordare 'Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan','Amityville Possession' e 'Tango'. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

AFTER THE SUNSET, LA TRAMA DEL FILM

La coppia Max e Lola (Brosnan e Hayek) sono due ladri specializzati in truffe e rapine ad alto rischio e reddito soprattutto di pietre preziose, in particolar modo di diamanti. Dopo diversi colpi ben riusciti, decidono la pensione e la vita tranquilla scegliendo come luogo deputato le Bahamas. Apparentemente tutto scorre come i piani volevano, vita tranquilla, sole, mare, cocktails, spiaggia, solitudine, amore, ma il destino si frappone alla loro voglia di tranquillità ed è un destino che porta il nome dell'agente FBI Stan Lloyd (Woody Harrelson), alla ricerca in tutto il mondo della coppia in fuga oramai da tempo. Lloyd ha posto un'esca ghiotta per catturare i due pesci, un diamante dall'immenso valore, una tentazione troppo forte per la bella Lola e il suo Max. Cadranno nella trappola dell'agente FBI?

