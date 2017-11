ALEX BAUDO/ Figlio segreto di Pippo: dall'Australia a Barbara d'Urso, choc per il conduttore (Domenica Live)

Alex Baudo, figlio segreto del conduttore tv Pippo Baudo: dall'Australia a Domenica Live per raccontare il suo rapporto con il padre naturale che lo riconobbe nel 1996.

12 novembre 2017 Emanuela Longo

Alex Baudo, figlio segreto del noto conduttore Pippo Baudo, sarà ospite questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di Domenica Live. Direttamente dall'Australia, Alessandro si racconterà in diretta tv al cospetto della padrona di casa Barbara d'Urso, alla quale narrerà la sua vita e la scoperta di essere figlio di uno dei nomi più celebri della tv italiana. Alex Baudo è nato nel 1962, frutto della relazione tra Pippo e Mirella Adinolfi. Il presentatore però lo riconobbe solo nel 1996 al termine di una breve vicenda legale. Quello stesso anno il quotidiano Repubblica riportava il faccia a faccia avvenuto tra l’allora 60enne Pippo Baudo ed il 33enne Alessandro Formosa. Il conduttore non si oppose alla richiesta di procedere al test del Dna sebbene fosse ormai scontata l'intera circostanza. Quel giovane alto e rassomigliante nelle espressioni e nei lineamenti a Pippo, emigrato in Australia con il sogno di riuscire ad emergere come cantante, non è più il frutto segreto di una relazione fugace e tenuta nascosta. Lo stesso Baudo, infatti, aveva ammesso con estrema sincerità di aver avuto nel 1961 un rapporto con Mirella Adinolfi, all'epoca moglie del dirigente Rai Tullio Formosa, dal quale la signora aveva avuto due figli. Nel 1993, però, Alessandro si fece avanti rivendicando di essere riconosciuto dal vero padre e Pippo Baudo, in quella occasione, non si tirò indietro.

IL TRAUMA VISSUTO DA PIPPO BAUDO

Il test del Dna stabilì che Alessandro Formosa non era figlio del dirigente Rai ma del conduttore Pippo Baudo. La verità sull'esistenza del vero padre giunse solo nel 1991 da parte della signora Mirella, madre di Alex, la quale decise di rivelare al figlio tutta la verità sul padre naturale. Dopo aver riflettuto per qualche settimana sulla sconvolgente notizia, l'allora 30enne giovane ed irrequieto decise di chiamare Roma e rintracciare Baudo. Dopo avergli rivelato di essere suo figlio, chiese ed ottenne un incontro. Pippo, pensando inizialmente ad un impostore, prese del tempo ma dopo aver avviato la pratica per il disconoscimento dal padre anagrafico, Alex si fece sempre più spazio nella vita del presentatore. Nel 2015 Pippo Baudo tornò a parlare del figlio ormai non più segreto, al quotidiano Corriere della Sera: "Dieci anni fa, ho riconosciuto un figlio, Alessandro (Formosa, Ndr), nato fuori dal letto ufficiale. Ho dovuto fare un esame del dna. Oggi ci sentiamo, ci vediamo. Ma è stato un trauma per me: incontrare un figlio quando ha già 40 anni e abbracciarlo alla fine del riconoscimento, davanti all’ufficiale dell’anagrafe, è stata una botta dal punto di vista psicologico molto forte", aveva rivelato. Poi però, aveva ammesso l'esistenza di un rapporto sereno, ribadendo ancora una volta lo choc vissuto.

