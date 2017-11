ANASTACIA / Uscito il nuovo album Evolution (Che tempo che fa)

La celebre cantante americana Anastacia questa sera sarà ospite nel consueto appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai 1 per la conduzione di Fabio Fazio.

12 novembre 2017 Francesca Pasquale

Anastacia ospite a Che tempo che fa

Come sempre tantissimi ospiti di livello internazionale nella consueta puntata domenicale di Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 1. In particolare in questa occasione sarà la volta delle celebre cantante americana Anastacia capace di ottenere molteplici successi discografici nel corso dei suoi primi venti anni di carriera. Tra l’altro proprio in questi giorni l’artista newyorkese ha pubblicato il suo nuovo lavoro discografico intitolato Evolution che come lei stessa, ha sottolineato, parla maggiormente di lei: “Parla di me adesso, la stessa di ieri, solo in un altro modo. Più forte, più saggia. Migliore.. In Evolution ci sono vibrazioni molto simili ai miei primi tre album, e ci sono io, la mia voce, la mia musica e i messaggi che voglio trasmettere. Tutto come nel passato. Ma in un altro modo, evoluto con le esperienze che ho vissuto, e che mi hanno reso più forte e più saggia...”.

“EVOLUTION RAPPRESENTA LA GIUSTA POSITIVITÀ”

Anastacia oltre ad aver pubblicato il nuovo album sta anche preparando un tour mondiale nel quale sono previste anche quattro tappe italiane a Brescia, Roma, Bologna e Milano. Intanto, in una recente intervista rilasciata in occasione dell’uscita dell’album, la cantante ha parlato di alcuni brani e del perché abbia scelto questo titolo: “My Everything? Ho sempre desiderato scrivere qualcosa che i miei fan potessero far suonare al loro matrimonio. Perché il matrimonio è un giorno speciale... Pieno di vita e di amore e io amo la vita e l'amore e vorrei che di giorni speciali ce ne fossero almeno quattro alla settimana... Perché non ho chiamato l'album Stamina come suggerito da qualcuno? Lo trovavo troppo pesante per un disco di musica, 'Evolution' rappresentava la giusta positività del disco. Stamina ci fa capire che il mondo va in fretta, troppo in fretta e noi tutti dobbiamo affrontare sfide continue nella nostra vita. E io voglio risvegliare quella energia e quel coraggio, con i quali ho affrontato e affronto la mia vita nei miei ascoltatori”.

