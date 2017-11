ANNA MARCHESINI/ E l'artrite reumatoide: la gioia e l’allegria nonostante la malattia (Che tempo che fa)

Anna Marchesini sarà in modo indiretto protagonista della puntata di Che tempo che fa di oggi, grazie alla presenza di Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Anna Marchesini, malata di artite reumatoide e morta il 30 luglio 2016, rimane uno dei volti storici dello spettacolo italiano. L'attrice originaria di Orvieto ha continuato a lavorare senza sosta fino agli ultimi giorni di vita, lottando contro una malattia che non aveva colpito la sua anima e la sua determinazione. Anna Marchestini ritornerà in modo indiretto protagonista della puntata di Che tempo che fa di oggi, grazie alla presenza di Tullio Solenghi e Massimo Lopez nel salotto di Fabio Fazio. La stessa attrice era stata più volte ospite della trasmissione negli anni precedenti alla sua scomparsa, per presentare i suoi ultimi lavori e per parlare della malattia che l'aveva colpita e che l'aveva spinta in un primo tempo a lasciare il teatro a lei tanto caro. In una delle ultime interviste a Fazio, Anna Marchesini aveva infatti parlato delle emozioni che stava vivendo a pochi giorni dal debutto di Cirino e Marilda non si può fare, uno dei suoi ultimi spettacoli teatrali e che ha creato sulla base di uno dei racconti presenti nel suo libro Moscerine. Fra risate e approfondimenti, la Marchesini era riuscita a dimostrare con il suo intervento come la sua professionalità e la sua arte fossero riuscite a superare anche un ostacolo così grande come l'attrite reumatoide che l'aveva colpita.

ANNA MARCHESINI E LA NASCITA DEL TRIO

In grado di far ridere le folle semplicemente con uno sguardo, Anna Marchesini rimane una delle artiste più amate dal pubblico italiano e la sua morte è stata accolta con grande dolore da chiunque la conoscesse. Sia grazie al piccolo schermo che dal vivo, per una scomparsa che ha colpito duramente i suoi compagni d'avventura in tanti anni di successi. Massimo Lopez e Tullio Solenghi si erano uniti infatti alla Marchesini nell'83, per poi dividersi undici anni più tardi. Nonostante le divisioni interne, il Trio era riuscito a rimanere al di sotto dei riflettori, come dimostrato dal suo ritorno in tv avvenuto nel 2008, in occasione del 25esimo anniversario dalla sua fondazione. I tre artisti hanno proseguito in seguito allo scioglimento delle carriere solitarie, fatta eccezione per Solenghi e la Marchesini che avevano continuato a collaborare anche nei due anni successivi alla fine del Trio. Una collaborazione terminata con la pubblicazione di Uno e Trino, il libro distribuito da Solenghi in seguito alla loro ultima presenza in tv con il film La rossa del Roxy Bar. Anche se dal punto di vista lavorativo il Trio Marchesini-Solenghi-Lopez aveva interrotto ogni contatto, negli anni i tre artisti sono rimasti legati da un affetto riscontrato sul palco di tanti teatri italiani grazie al debutto avvenuto nell'82 con Helzapoppin, un programma di Radio 2.

LO SPECIALE PARLO DA SOLA

La Rai non ha di certo dimenticato Anna Marchesini e le risate che riusciva a suscitare con così tanta naturalezza. Nei primi giorni di questo novembre, Rai 3 ha infatti deciso di dedicare uno speciale di due puntate per omaggiare le abilità recitative dell'artista italiana. Parlo da Sola ha riportato sul piccolo schermo una carrellata dei suoi personaggi e spettacoli, grazie al montaggio di Pino Strabioli. Il desiderio era infatti di raccogliere i momenti più importanti di Anna Marchesini, dalla vita privata a quella artistica, tramite spezzoni tratte dalle produzioni più popolari dell'attrice prima del suo incontro con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. L'appuntamento ha riguardato ovviamente anche il Trio, dalla loro presenza in Fantastico fino allo spettacolo In principio era il Trio, fino alla creazione da parte della Marchesini dei suoi storici personaggi. Si ricordano ancora oggi la signora Flora, una casalinga popolana e chiacchierona, fino alla signorina Carlo e la sessuologa Merope Generosa.

