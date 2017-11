Belen come Cecilia / Tu si que vales: arriva il fantasma e la Rodriguez ricorda la sorella al GF Vip 2

Belen come Cecilia, paura per la Rodriguez sul palcoscenico di Tu si que vales: la stessa reazione di terrore nella sua sorellina minore nella Casa del GF Vip, ecco cosa è successo.

12 novembre 2017 Valentina Gambino

Belen come Cecilia

Belen Rodriguez durante la serata di ieri è stata tra le protagoniste assolute della nuova puntata di Tu si que vales che, come avrete avuto modo di notare, si è dovuta scontrare con la puntata finale di Tale e Quale Show che ha consacrato la vittoria di Marco Carta come vincitore assoluto dell'intera edizione. Nel frattempo, nel corso dell'appuntamento di ieri, il popolo della rete ha notato un particolare che ha incredibilmente coinvolto - in qualche modo - anche Cecilia, sorella minore dell'argentina attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ed infatti, pare che le due siano accomunate dalle stesse terribili paure. Cosa è successo ieri sera in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo subito a seguire! Nel corso del nuovo appuntamento di Canale 5, lo spettacolo in onda ha deliziato il pubblico anche per la "paura" di Belen che, dopo aver visto compare un fantasma nello studio è scappata spaventata esattamente come è successo alla sorella nella notte di Halloween. Ricordate le “botte” involontarie che si era dovuto beccare il povero Cristiano Malgioglio?

Belen e Cecilia, stesse paure per le sorelle Rodriguez

Nella notte di Halloween, la Casa del Grande Fratello Vip è stata trasformata in un vero inferno che non era assolutamente piaciuto a Cecilia Rodriguez che, presa dal panico aveva cominciato a picchiare Malgioglio urlando: “Non mi piace!”. Stessa cosa è accaduta ieri alla sorella maggiore Belen. Nello studio di Tu si que vales si sono spente le luci ed è comparso un fantasma sul palcoscenico che ha letteralmente pietrificato l’argentina. Proprio Belen infatti, dopo la comparsa dello strano personaggio ha ripetuto la stessa identica frase della sorella minore. Il popolo del web si è accorto del divertente particolare evidenziandolo anche su Twitter: “Ma è Belen o Cecilia?” si legge. E ancora: “Come Cecilia ha picchiato Malgioglio per la paura, mancava poco che Belen facesse lo stesso con Rudi Zerbi” ha messo in evidenza un utente. Ed infatti, l’ex moglie di De Martino, dopo essere scappata ha cercato riparo proprio dietro la poltrona del simpatico giudice. Come si dice? “La paura fa… Rodriguez!”.

