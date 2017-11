CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e diretta 12 novembre: Luigi Di Maio, Anatasia, Negramaro, Tozzi, Solenghi e Lopez

12 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio, Che tempo che fa

Che Tempo che fa torna in onda, oggi domenica 12 novembre, alle 20.35 su Raiuno. Nel nuovo appuntamento con il suo show, Fabio Fazio ospita tantissimi ospiti del mondo della politica, della musica e della televisione. Ospite di Fabio Fazio è il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle. Il politico arriva nel salotto dello show di Raiuno all’indomani delle elezioni regionali siciliane dove il Movimento 5 Stelle si è confermata la seconda forza politica dietro il centro destra. Ospite della puntata anche la cantautrice americana Anastasia che, all’attivo, ha 30 milioni di dischi venduti e oltre 50 dischi di platino vinti. Anastasia che, in questi anni ha dovuto combattere più volte contro il tumore, a settembre ha pubblicato il suo settimo album e, nel 2018, sarà in tour in tutto il mondo. Sempre per gli amanti della musica, Fabio Fazio ospita Umberto Tozzi che ha da poco festeggiato i suoi primi 40 anni di carriera con una grande festa all’Arena di Verona a cui hanno partecipato i più grandi nomi della musica italiana. Umberto Tozzi e Anastasia si esibiranno in studio sulle note di “Ti amo”, il celebre brano di Tozzi che hanno inciso in duetto. Il duetto fa parte dell’album 40 anni che ti amo che raccoglie i più grandi successi del cantante italiano insieme a due inediti. Ai microfoni di Fabio Fazio si raccontano anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez che, con Anna Marchesini, per anni, hanno dato vita al trio comico più famoso e amato dal pubblico italiano. Tullio Solenghi e Massimo Lopez sono tornati a lavorare insieme nello spettacolo teatrale Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show che riprenderà a dicembre. Solenghi, inoltre, ha da poco pubblicato per Rai Eri l’autobiografia Bevi qualcosa, Pedro di cui parlerà nell’appuntamento odierno di Che tempo che fa. La musica, poi, torna protagonista con i Negramaro. Il gruppo salentino si esibisce in studio sulle note di Fino all’imbrunire, il singolo uscito il 6 ottobre scorso e che sta scalando i vertici di tutte le classifiche italiane e che ha anticipato la pubblicazione del nuovo album Amore che torni, in uscita venerdì 17 novembre. Da giugno 2018, poi, la band sarà in tour negli stadi italiani.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA: LE ANTICIPAZIONI DI OGGI

Dopo la prima parte, Fabio Fazio apre il tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, l’ironia di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Al tavolo ci saranno Tania Cagnotto e Giorgio Cagnotto, padre e figlia che hanno scritto la storia dei tuffi regalando all’Italia tantissime medaglia. Tania, in particolare, è la più grande truffatrice italiana. Prima di ritirarsi per fare la moglie e la mamma, Tania ha vinto 34 ori, 15 argenti e 13 bronzi. Al tavolo di Che tempo che fa, poi, ci sarà anche Cristina D’Avena che il 10 novembre ha presentato il suo nuovo progetto speciale, Duets - Tutti cantano Cristina, nel quale sedici artisti, tra cui J-Ax, Loredana Bertè, Francesca Michielin, Arisa, Annalisa, Emma, Elio, Noemi hanno cantato le più famose sigle dei cartoni animati. E ancora, la produttrice discografica Mara Maionchi tornata a fare il giudice di X Factor, Serena Rossi, tra le protagoniste del film, insieme a Vincenzo Salemme, anche lui ospite in studio, di Caccia al tesoro che uscirà il 23 novembre. Infine, al tavolo ci sarà anche Sergio Muniz tra i protagonisti del musical, per la regia di Massimo Romeo Piparo, Mamma mia!

