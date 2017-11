Carmelo Abbate/ Morto il papà del giornalista: “Un uomo onesto”. Un video toccante per ricordarlo

Carmelo Abbate in lutto: morto il padre del giornalista. “Un uomo onesto”, ha scritto in un messaggio con un video toccante per ricordarlo. Le ultime notizie sull'opinionista televisivo

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Carmelo Abbate in lutto (Foto: da Facebook)

Lutto per Carmelo Abbate: il giornalista e scrittore, noto anche come opinionista tv, ha annunciato ieri una grave perdita, quella di suo padre. “Questo pomeriggio mio padre se n'è andato. Buonanotte caro papà, hai vissuto da uomo onesto”, il messaggio che gli ha dedicato su tutti i suoi canali social, accompagnato da un video, nel quale risuonano note molto toccanti. Famoso per le sue inchieste e noto al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista per alcuni programmi Mediaset, il giornalista è stato sommerso da messaggi di cordoglio dai fan che si sono affezionati a lui in questi anni. “Non conoscevo tuo padre ma tutti noi conosciamo te e siccome la mela non cade mai lontano dall’albero, sicuramente era una persona forte e retta, coraggiosa e giusta. Come te. Imparerai a riconoscere i segni che ti manderà, vedrai. Un abbraccio”, uno dei tanti messaggi che ha ricevuto ad esempio su Twitter.

CARMELO ABBATE, MORTO IL PAPA': L'ANNUNCIO SUI SOCIAL

Carmelo Abbate è un giornalista e scrittore italiano: ricopre il ruolo di caposervizio della sezione attualità di Panorama, dopo aver ricoperto la stessa mansione per la sezione culturale del settimanale. Ha condotto diverse inchieste sul campo, in particolare su problemi sociali ed economici, come il lavoro nero, il caporalato, la malasanità e l'immigrazione clandestina. Dal 2012 ha cominciato a partecipare a diverse trasmissioni televisive di Rai, Mediaset, Sky e La7 nelle vesti di opinionista e commentatore, dando il suo contributo per casi di cronaca, attualità e politica.

Negli ultimi tempi è diventato ospite assiduo di Quarto Grado, ma abitualmente lo si vede anche a Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. L'anno scorso ha anche debuttato come conduttore televisivo: a maggio ha lanciato il programma “Il Labirinto - Storie di ordinaria ingiustizia”, trasmesso in seconda serata su Rete 4. A lui e alla sua famiglia vanno le nostre sentite condoglianze.

