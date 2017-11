Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Denuncia penale nei loro confronti? (Grande Fratello VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più nell'occhio del ciclone al Grande Fratello VIP: dopo le voci circa una possibile espulsione, ora si parla di una denuncia nei loro confronti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, al Grande Fratello VIP (Mediaset)

Nelle ultime ore sta continuando a montare la polemica attorno a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non solo due dei protagonisti più in vista dell’odierna edizione del Grande Fratello VIP ma anche una delle coppie più “spiate” dello spin-off del celebre reality show firmato Endemol. Dopo che i due sono stati beccati in una presunta scena di sesso orale e che il caso ha finito per monopolizzare letteralmente i social network (con la possibilità di alcune conseguenze penali), la sorella di Belen e il figlio del celebre ciclista trentino ora rischiano l’espulsione dal programma: la decisione potrebbe essere presa da Ilary Blasi e dagli autori del GFVIP e comunicata ai diretti interessati nella puntata di questo lunedì. Intanto, attorno ai due è scoppiato un vero e proprio polverone e adesso pare che il loro rapporto all’interno della Casa sia leggermente cambiato: soprattutto Cecilia pare aver preso (provvisoriamente?) le distanze da Ignazio, forse pentita di quel momento di passione “celebrato” in un armadio, anche se secondo alcuni si tratta solo di una strategia atta ad evitare una clamorosa eliminazione e poter così continuare l’avventura nel reality show.

LE URLA CONTRO CECILIA FUORI DAGLI STUDI

A tal proposito, sta facendo molto discutere la rabbiosa reazione di alcuni telespettatori del Grande Fratello VIP per quella prestazione sessuale così esplicita davanti alle telecamere: infatti, in una delle clip che circolano nelle ultime ore si vedono Aida Yespica e il fratello Jeremias fumare in giardino e venire interrotti da delle urla, provenienti dall’esterno della Casa e che sono diretta proprio a Cecilia: a differenza di altri episodi simili, alcuni telespettatori del programma si sono riuniti fuori dagli studi di Cinecittà non per incitare alcuni dei propri beniamini ma per esprimere il disappunto per l’episodio hot che ha visto protagonista la Rodriguez e il suo nuovo compagno. “Cecilia, fai schifo” e “Sei la vergogna d’Italia, queste cose le fai a casa tua” sono alcune delle frasi che Aida e Jeremias hanno udito, rimanendo allibiti di fronte a questa esplosione d’ira nel corso della quale si sottolineava anche come il presunto sesso orale praticato dalla sorella minore di Belen a Ignazio Moser possa essere stato visto anche da migliaia di ragazzini davanti alla televisione.

DENUNCIA PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO?

Ma non è solo la spada di Damocle di una possibile espulsione dal Grande Fratello VIP e le critiche dei telespettatori (non a caso su Twitter uno degli hashtag di maggiore tendenza è #ceciliaeignaziofuori) a pesare su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma anche la possibile denuncia penale. Infatti, secondo una voce peraltro non ancora confermata, sarebbe già stata depositata da ignoti una denuncia ai due protagonisti del reality show per atti osceni in luogo pubblico: ad affermarlo è stato un inviato de Il Giornale, Giuseppe Sciascia, che avrebbe scoperto dell’esistenza del procedimento avviato dopo che un cittadino si sarebbe attivato nei confronti della “performance a luci rosse” della coppia VIP. Al momento, tuttavia, è prematuro immaginare cosa possa accadere ma c’è già chi afferma che, in presenza di una effettiva denuncia, gli autori del programma potrebbero decidere di “tagliare” sia Cecilia, sia Ignazio e mettere fine così a delle polemiche che potrebbero nuocere a un’edizione del reality fin qui capace di far segnare ottimi dati di ascolto.

