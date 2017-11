Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser squalificati? / La coppia dello scandalo ammonita dagli autori (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser squalificati dalla Casa del Grande Fratello Vip? Il popolo della rete ha aperto anche una petizione online per atti osceni in luogo pubblico.

12 novembre 2017 Valentina Gambino

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riescono a fermarsi. La passione tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip è talmente forte, da non riuscire a trattenere gli istinti. Le loro focose esternazioni però, hanno creato più di un malumore ecco perché, il popolo della rete ha richiesto la squalifica dei ragazzi per atti osceni in luogo pubblico. Queste fortissime lamentele sono nate dopo l'ultimo rapporto intimo della coppia. I due infatti, hanno consumato del sesso orale dentro l'armadio della Casa, con le telecamere puntate su di loro e le luci accese. Ma non è finita qui. Dentro la camera infatti, vi era anche Giulia De Lellis che dormiva (anche se secondo ciò che si riporta in rete, la ragazza sarebbe stata sveglia). Questo atteggiamento menefreghista ha creato una vera rivolta mediatica e così, anche chi non utilizza attivamente internet, ha comunque mostrato la sua contrarietà per l'accaduto. Domani sera, si prenderanno dei probabili provvedimenti anche se, il GF avrebbe potuto già attuare delle tecniche per "raggirare" l'ostacolo squalifica in diretta. Tra le ultime novità a tal proposito, su change.org è stata anche aperta una petizione per richiederne la squalifica.

Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio: la coppia dello scandalo fuori dalla Casa?

Tutto è nato dalla famosa tenda del confessionale. Cecilia e Ignazio, hanno consumato il loro primo rapporto intimo proprio lì. Poi si sono industriati per avere dei contatti anche in altre parti della Casa più spiata d'Italia, dalla suite concessa da Tonon fino alla famosa capanna dell'amore. Domani sera la coppia verrà squalificata in diretta nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip? Ieri sera nel frattempo, Ignazio ha dovuto lasciare la Casa per qualche ora per via di un problema di salute e al suo ritorno, ha invitato la compagna a darsi una calmata. Gli autori del programma infatti, li hanno rimproverati per avere creato fuori delle problematiche non da poco. Ed infatti, dopo il suo ritorno della Casa, Ignazio e Cecilia sono stati freddi e distanti. L’invito degli autori è sembrato palese alla rete anche perché pare che Moser abbia rivelato questo dettaglio proprio al cognato Jeremias. Tra i due ragazzi questa notte, c’è stata anche una vera dichiarazione d’amicizia ed i due hanno affermato di volersi veramente molto bene come se si conoscessero da sempre. Alla diretta di domani ormai mancano poche ore, cosa s’inventeranno per evitare uno scandalo già visibilmente esploso?

