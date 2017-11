Chi è il Weinstein italiano?/ Video, dal caso Fausto Brizzi ai “nomi diversi dagli ultimi emersi” (Le Iene)

Chi è il Weinstein italiano? Prosegue l'inchiesta de Le Iene: dal caso Fausto Brizzi ai “nomi diversi da quelli emersi finora”. Le ultime notizie sul servizio di Dino Giarrusso

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Chi è il Weinstein italiano? Prosegue l'inchiesta de Le Iene

Nella puntata di oggi de Le Iene Show andrà in onda un nuovo servizio di Dino Giarrusso sulle presunte molestie subite da attrici italiane di cinema e televisione. Prosegue la sua inchiesta, che peraltro sembra aver avuto qualche sviluppo nei giorni scorsi, visto che è trapelato il nome del presunto regista romano a cui si è fatto riferimento nelle puntate precedenti attraverso le testimonianze di alcune attrici. Dopo le indiscrezioni sul presunto coinvolgimento di Fausto Brizzi, che ha subito respinto le accuse e le insinuazioni, la Iena è pronta a raccontare, tra le altre novità, come più della metà delle testimonianze raccolte facciano riferimento a nomi dello star system che sono diversi da quelli emersi finora. Sono ancora molte, dunque, le tessere che mancano in questo complesso puzzle che getta ombre sul mondo dello spettacolo italiano. L'auspicio è che inchieste come queste servano ad affrontare seriamente il problema. Clicca qui per l'ultimo servizio de Le Iene.

CHI È IL WEINSTEIN ITALIANO? NUOVE RIVELAZIONI A LE IENE SHOW

Lo scandalo delle violenze sessuali sta scuotendo il cinema italiano: dopo il regista Giuseppe Tornatore, accusato da Miriana Trevisan, a finire sotto accusa è Fausto Brizzi. Sarebbe il regista di “Notte prima degli esami”, “Maschi contro femmine” e del cinepanettone che tra poco sarà in sala “Poveri ma ricchissimi” uno di quelli di cui hanno parlato alcune attrici a Le Iene (le testimonianze infatti hanno fatto riferimento a diversi registi e produttori). L'indiscrezione, lanciata ieri mattina da diversi quotidiani, a partire da Il Messaggero, è stata smentita dal diretto interessato, che ha subito respinto le accuse. In merito ai sospetti su Fausto Brizzi è intervenuto il collega Neri Parenti: “Conoscendolo non ci credo. Io con lui ho lavorato 10 anni come sceneggiatore e lo frequento da 20, quindi io non ci credo a questa cosa - ha dichiarato a Sabato Italiano - Ha tutta la mia solidarietà fino a quando o non ci saranno delle prove più certe”. Il problema però esiste, come dimostrano le vicende americane: “È una cosa schifosa, è semplice, è sotto gli occhi di tutti”.

© Riproduzione Riservata.