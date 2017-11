DOMENICA IN/ Anticipazioni: Lino Banfi e Federico Angelucci per risollevare gli ascolti (12 novembre)

Domenica In, anticipazioni 12 novembre: Lino Banfi, Michele Zarrillo e Federico Angelucci sono solo alcuni degli ospiti che si alterneranno nel salotto delle sorelle Parodi.

Benedetta e Cristina Parodi (foto da Facebook)

Nel confronto settimanale con Barbara D'Urso, la Domenica In delle sorelle Parodi sta pagando dazio in termini di ascolti. Cristina e Benedetta, però, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e anche questa settimana propongono diverse soluzioni al proprio pubblico. Per non sbagliare, ecco arrivare su Rai Uno il mitico Lino Banfi: noto ormai ai più come Nonno Libero, il nonno più amato d'Italia. L'attualità, come sempre sarà un ingrediente fondamentale soprattutto della prima parte di Domenica In, sempre attenta a perlustrare i temi caldi della settimana. Spazio anche alla promozione dei prodotti che presto vedremo in prima serata su Rai Uno: è il caso ad esempio de "La strada di casa", la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere che farà il suo debutto martedì. In studio interverranno anche Lino Guanciale, Matilde Gioli e Stefano Fresi: gli attori, oltre che giocare con le sorelle Parodi, presenteranno anche il film di prossima uscita al cinema, "La casa di famiglia".

ZARRILLO, ANGELUCCI E GRAZIANI

Non solo film e attualità nella puntata di oggi di Domenica In. Nel contenitore domenicale di Rai Uno tanto spazio è dedicato anche alla musica. Largo allora a Michele Zarrillo, che riproporrà tutti i più grandi successi di una straordinaria carriera. Per i più giovani appuntamento imperdibile con Federico Angelucci, intervistato da Claudio Lippi, tornato alla ribalta grazie alle straordinarie performance messe in scena a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il grande Adriano Panatta, nello spazio intitolato "Da campione a campione", intervisterà Ciccio Graziani: uno degli eroi del Mondiale 1982, ospite quanto mai azzeccato alla vigilia di un'Italia-Svezia che per la Nazionale potrebbe rappresentare il punto più basso della propria storia. Benedetta Parodi si dedicherà come sempre alla cucina, realizzando la classica merenda domenicale per grandi e piccini, mentre la comicità sarà affidata a Leonardo Fiaschi, Marco Marzocca e Lillo & Greg. Basterà questo schieramento ad insidiare la Domenica Live di Barbara D'Urso?

