EDUCAZIONE SIBERIANA/ Su Iris il film con John Malkovich (oggi, 12 novembre 2017)

Educazione siberiana, il film in onda su Iris oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: John Malkovich e Arnas Fedaravicius, alla regia Gabriele Salvatores. Il dettaglio della trama.

12 novembre 2017

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST JOHN MALKOVICH

Il film Educazione siberiana va in onda su Iris oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.00. La pellicola è stata diretta dal bravo regista italiano Gabriele Salvatores e si basa su un soggetto scritto da Nicolai Lilin, autore che ha dato alle stampe un libro con l'omonimo titolo, volume che ha riscosso un ottimo successo di vendite. La pellicola è stata sceneggiata dallo stesso Salvatores ed è stata prodotta dalle case Cattleya, Universal Pictures e Relativity Media, mentre è stato distribuito nel nostro paese dalla 01 Distribution. Belle le musiche composte da Mauro Pagani per un film che vede tra gli attori principali John Malkovich e Arnas Fedaravicius rispettivamente nelle parti di nonno Kuzja e Kolima, buona anche l'interpretazione di Vilius Tumalavicius attore lituano che interpreta il ruolo di Gagarin. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

EDUCAZIONE SIBERIANA, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Transnistria una povera regione della Moldavia, qui Kolima vive la sua giovane vita nel rispetto delle regole imposte dal nonno, e stringendo una grande amicizia con un'altro giovane del luogo, Gagarin. Crescendo i due ragazzi grazie all'anziano congiunto di kolima apprendono l'importanza dei tatuaggi come segno distintivo, il piacere di rispettare anziani e deboli, e l'arte del disprezzo che lega la povera comunità verso banchieri e poliziotti. Improvvisamente la loro tranquillità viene interrotta, la causa scatenante è l'arresto di Gagarin sorpreso durante un furto a danno dell'esercito sovietico. Al giovane vengono dati sette anni di carcere duro e quando esce Kolima si scontra con un ragazzo cambiato nell'anima e temprato dalle violenze che ha dovuto patire in carcere. A tutto si aggiunge la tragica morte di un amico dei due, il giovane Vitalic, annegato tragicamente in un fiume. Nel frattempo Gagarin lega con la criminalità organizzata facendo altresì uso di sostanze stupefacenti, il tutto in disprezzo delle regole che la piccola comunità aveva da sempre portato avanti. Anche Kolima conosce l'onta del carcere, all'interno delle patrie galere apprende l'arte dei tatuatori, e alla sua uscita è intenzionato di proseguire nel mestiere appreso dietro le sbarre. Una volta fuori dall'istituto Kolima scopre che l'amico di sempre ha continuato nella strada della violenza, Gagarin infatti dopo aver violentato una giovane donna è fuggito e di fatto è irreperibile. La delusione che Kolima prova per aver perso l'amico con cui aveva trascorso la giovinezza è fortissima, e giura a se stesso di ritrovare l'amico per ucciderlo. Seguendo i consigli del nonno si arruola nell'esercito sovietico. qui dopo qualche anno ritrova il vecchio amico, e utilizzando una vecchia pistola di fatto lo giustizia. Liberatosi del peso fugge in occidente, ricordando però per sempre gli anni spensierati della giovinezza e gli insegnamenti forniti del nonno, con l'anziano che rimarrà per sempre indelebilmente nei suoi pensieri anche nella vita occidentale.

