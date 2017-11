EMPIRE 4/ Anticipazioni del 12 novembre 2017: Andre verso l'arresto?

Empire 4, anticipazioni del 12 novembre 2017, in prima Tv su Fox Life. L'amnesia di Lucious diventa di dominio pubblico e rischia l'estromissione dall'etichetta

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 12 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 4, in prima Tv assoluta. Si tratta del quinto, dal titolo "Sul filo del rasoio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: spinta dal marito a dire la verità sui 17 anni di assenza, Cookie (Taraji P. Henson) inizia a raccontare come ha vissuto la sua esperienza in carcere. Un giorno è stata presa di mira da una delle detenute, che infine aveva informato le guardie sulla rissa avvenuta ed aveva provocato un ulteriore problema a Cookie. Quest'ultima inoltre non riceve molte visite da Lucious (Terrence Howard), nonostante sia finita in prigione per proteggerla. Durante l'unico incontro, Lucious rimane sconvolto nel vedere il suo volto tumefatto ed informa la moglie di voler portare Jamal in carcere perché la veda. Lucious inizia a ricordare qualche particolare grazie al racconto di Cookie, ma realizza anche che in seguito alla prima visita non si è fatto più vedere dalla donna. Convinto di non averla amata abbastanza, sottolinea di voler fare di tutto per farsi perdonare anche per ciò che non ricorda di aver fatto alla sua famiglia. Si offre quindi di affiancarla per la conduzione dell'Empire, sicuro di poter fare un nuovo tentativo grazie al suo aiuto. Poco prima che escano di casa, Claudia (Demi Moore) fa il suo ritorno alla villa e li accompagna fino all'etichetta. Nel frattempo, Andre (Trai Byers) riceve un apparente regalo innocuo dalla detective, mentre Diana (Phylicia Rashad) viene informata dell'amnesia di Lucious. Grazie al sostegno dei figli, Cookie riesce a non far capire le reali condizioni di Lucious anche ai collaboratori più stretti. Fa passare inoltre per sua l'idea di fare un'audizione per stabilire quale artista potrà inserire il suo brano nel disco 20x20. Hakeem (Bryshere Y. Gray) crede di aver diritto ad avere un posto nel progetto, mentre Jamal (Jussie Smollett) fa di tutto per non rientrarvi e decide di chiamarsi fuori dai giochi. Claudia fa inoltre un pallido tentativo per portare via dalla struttura Lucious, ma Cookie prende la situazione sotto controllo e lo invita a partecipare ai provini. Più tardi, Anika (Grace Byers) incontra Angelo (Taye Diggs) per strada e le viene proposto di unirsi al piano della sua famiglia per farla pagare ai Lyon. Ore dopo, Lucious si ritrova faccia a faccia con Anika per la prima volta e le porge le sue scuse. La donna tuttavia lo accusa di averla ingannata e Andre parte in sua difesa, convinto che ognuno di loro abbia dimenticato l'anniversario di morte della moglie. In base alla giornata appena trascorsa, Cookie è costretta ad ammettere che Lucious non sia ancora pronto per integrarsi con gli altri. Crede inoltre che sia meglio per il marito andare nel suo vecchio quartiere, nel posto in cui è nata la sua vera identità, ma Claudia la invita a raccontarle tutto e le impedisce di farlo. Nei giorni seguenti, Lucious inizia ad entrare sempre più in crisi a causa del suo passato perché disgustato dalla persona che era prima dell'esplosione. Claudia è ovviamente al suo fianco e decide di sfruttare l'idea di Cookie per conto suo. Intanto, Andre scopre che il regalo per l'anniversario è stato inviato da Pamela (Teyonah Parris), mentre Anika si presenta ad una festa dei Lyon al fianco di Angelo ed annuncia di volere la custodia esclusiva della figlia.

ANTICIPAZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5 "SUL FILO DEL RASOIO"

Il segreto di Lucious non potrà rimanere tale molto a lungo. Il timore di Cookie prenderà forma a causa di un evento inaspettato, il che potrebbe portare il Consiglio a decidere di estromettere i Lyon dal direttivo e dichiarare il protagonista incapace di condurre gli affari. Sarà quindi ancora una volta l'ex moglie a dover prendere i redini della situazione ed a dover convincere il Consiglio di intervenire pubblicamente, in modo che il panico non si diffonda in città e i finanziatori decidano di fare marcia indietro sull'etichetta. Nel frattempo, Lucious avrà la possibilità di avere ancora una volta l'aiuto di Eddie Barker, suo amico di vecchia data incontrato di recente. La detective Pamela Rose rivelerà invece delle importanti informazioni riguardo il giorno dell'esplosione, mentre Claudia spinge Lucious ad avere un aiuto valido grazie ad una svolta.

