Francesco Monte scrive a Barbara d'Urso/ La lettera in diretta tv: cosa dirà a Cecilia? (Domenica Live)

Francesco Monte scrive a Barbara d'Urso: la lettera dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez a Domenica Live. Cosa dirà alla sorella di Belen, ora legata a Ignazio Moser?

12 novembre 2017 Emanuela Longo

Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, torna a parlare a Domenica Live alla vigilia di una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip del lunedì, ma questa volta lo farà con una lettera indirizzata alla padrona di casa. Barbara d'Urso ha già annunciato di aver avuto l'autorizzazione da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne a leggere in diretta tv il contenuto della missiva che, molto probabilmente, avrà dei riferimenti importanti alla sua ex, oggi legata a Ignazio Moser. Dopo essere intervenuto in studio, in un ampio spazio a lui riservato e nel corso del quale ha ribadito il suo attuale stato d'animo asserendo di provare la forte mancanza dell'amore di Cecilia, dopo una storia lunga oltre 4 anni ed interrotta in modo brusco, Francesco è stato anche raggiunto nei giorni scorsi da Valerio Staffelli, il quale gli ha consegnato un Tapiro d'Oro "speciale" per conto della trasmissione Striscia la Notizia. Per l'occasione il "riconoscimento" è stato modificato ed adattato nella versione "unicorno", chiaro riferimento alla sua condizione sentimentale ed al burrascoso retroscena che ha avuto dopo l'ingresso nella casa di Cinecittà della ormai ex fidanzata. Anche a Staffelli, Monte ha ribadito di non essere in grado di perdonare la giovane sorella di Belen dopo quanto accaduto (e continua ad accadere) con Ignazio.

PRIMA USCITA PUBBLICA DA SINGLE

Mentre nella Casa più spiata d'Italia il pensiero di Cecilia continua ad andare - a momenti alterni - anche a Francesco Monte, quest'ultimo ha iniziato ufficialmente la sua nuova vita da single. La baby Rodriguez in qualche occasione ha manifestato una crisi interiore e la sua voglia di coccolare l'ex ragazzo, ma al tempo stesso ha continuato a lasciarsi andare alla passione più sfrenata con il giovane ciclista. Francesco, di contro, ha dichiarato l'intenzione di voltare pagina e nonostante il dolore provato ha deciso di smettere di seguire le dirette di Mediaset Extra del Grande Fratello Vip proprio per non vedere più Cecilia ed Ignazio insieme. Intanto si è reso protagonista della sua prima uscita pubblica da single, ospite nei giorni scorsi del Vanilla, un noto locale di Terracina, dove Francesco è stato accolto molto calorosamente dallo staff e dai numerosissimi fan. E se tutti lo sostengono c'è anche chi ha parole poco clementi nei confronti del tarantino. Lei è Teresanna Pugliese, la donna conosciuta a Uomini e Donne e con la quale aveva avuto una relazione, poi terminata. A Di Più la giovane ha dichiarato: "Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui. Chi la fa l’aspetti". Monte ne avrà da dire anche alla sua precedente ex?

