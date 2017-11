GODZILLA/ Su Italia 1 il film diretto da Roland Emmerich (oggi, 12 novembre 2017)

Godzilla, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Jean Reno, Maria Pitillo e Hank Azaria, alla regia Roland Emmerich. La trama del film nel dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

JEAN RENO NEL CAST

Il film Godzilla va in onda su Italia 1 oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 14.10. Una pellicola che vede alla regia Roland Emmerich, famoso regista e produttore americano che nel corso della sua carriera ha diretto film colossal come The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo e Independence Day - Rigenerazione. Godzilla è stato il primo e unico progetto a cui Roland abbia mai lavorato ispirandosi a un'idea non sua. Il personaggio di Godzilla venne infatti creato da Tomoyuki Tanaka, morto tra l'altro proprio nel periodo in cui il film venne girato. Tra i protagonisti principali del film troviamo anche Jean Reno, interprete francese, molto noto al pubblico per le sue apparizioni in film di enorme successo come Abel - Il figlio del vento, Il codice Da Vinci, La tigre e la neve, La ragazza nella nebbia e Dream Team. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GODZILLA, LA TRAMA DEL FILM

In seguito ad una serie di sperimentazioni nucleari condotte da un equipe di scienziati, alcuni esemplari di iguana che vivono su un isola deserta della Polinesia, si trasformano in creature mostruose e giganti. Solo una di queste riesce a sopravvivere. Questa creatura, chiamata Godzilla, poco tempo dopo attacca un peschereccio approdato nei pressi dell'isola, uccidendo tutto l'equipaggio. L'unico superstite, poco prima di morire, riesce a far capire all'agente Philippe Roache l'identità del mostro che ha attacco l'imbarcazione. Roachè brancola nel buio e si rende conto di aver bisogno dell'aiuto di un biologo che possa essere utile alle indagini. La scelta ricade su Niko Tatopoulos, scienziato che conosce molto bene gli effetti delle mutazioni genetiche provocate dalle radiazioni nucleari. Prima che Niko possa comprender la vera natura di Godzilla, il mostro raggiunge New York mettendo a ferro e fuoco la città. Non c'è più tempo da perdere e il biologo cerca di osservare con maggior attenzione il comportamento del mostro. Finalmente comprende che Godzilla è in realtà una gigantesca iguana e che per questo viene attratta da grandi quantitativi di pesce (così come accaduto con il peschereccio a largo della Polinesia). Ordina così all'esercito statunitense di predisporre un ingente quantità di pesce in modo tale da attrarre Godzilla fuori dalla sua tana sotterranea. Il mostro sembra ormai in trappola, con l'esercito che lo attacca con missili sottomarini e caccia F18. Il mostro viene colpito e mentre tutti pensano di essersi finalmente liberati dall'incubo, Niko scopre la presenza di quantità straordinarie di pesce all'interno della tana di Godzilla. La creatura era probabilmente incinta ed avrà deposto le sue uova in qualche nascondiglio segreto. Riusciranno Niko e Roachè a scoprire dove si trovano i pargoli della creatura, scongiurando una vera e propria apocalisse?

© Riproduzione Riservata.