GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa: proposta di matrimonio per Aida Yespica?

Grande Fratello Vip 2017 ed. 2 news dalla casa: mentre Aida Yespica potrebbe ricevere una romantica sorpresa dal fidanzato Geppy Lama, Giulia De Lellis conquista Lorenzo Flaherty.

12 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip 2017

Aida Yespica continua ad essere l’oggetto del desiderio di Jeremias Rodriguez. L’argentino che si è già dichiarato alla bella venezuelana, ha ammesso di non riuscire a guardarla come una semplice amica. Aida, pur stando molto bene in sua compagnia, non riesce a non pensare di aver lasciato un figlio a casa e, fino ad una settimana fa, anche un fidanzato. Giuseppe Lama, però, nella scorsa puntata live del Grande Fratello Vip 2017 ha deciso di prendere le distanze da Aida, infastidito dal suo rapporto con Jeremias. Negli ultimi giorni, la Yespica ha pensato tanto alla situazione e a Jeremias ha confessato di avere al 99,9% le idee più chiare sul suo futuro. A sconvolgere nuovamente la vita di Aida potrebbe essere ancora Geppy che, nella prossima puntata del reality, potrebbe entrare nella casa per farle una romantica sorpresa. Secondo il settimanale Spy, Geppy si sarebbe pentito di aver lasciato Aida e, rendendosi conto di amarla ancora, lunedì potrebbe chiedere addirittura la sua mano. Come reagirà Aida?

LE NOMINATION PER LA PROSSIMA PUNTATA

Lunedì 13 novembre, uno tra Raffaello Tonon, Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis lascerà la casa del Grande Fratello Vip 2017. In attesa di scoprire chi sarà, nella casa è tempo di pensare alle prossime nomination. Lorenzo, durante una chiacchierata con Aida, ha ammesso di sapere chi non votare. Dopo aver nominato Giulia De Lellis, l’attore è sicuro che non farà più il suo nome. Lorenzo, infatti, si è reso conto di avere di fronte una ragazza giovanissime e che, determinati suoi atteggiamenti, sono dovuti ai suoi 20 anni. “Mi è venuto un senso di colpa perché io sono più grande e lei è giovanissima… infatti non la rinomino. Lei questa settimana è stata più carina”, ha detto l’attore. Qualora, dunque, Giulia dovesse restare nella casa non sarà nominata da Lorenzo. Su chi cadrà la scelta dell’attore? Tutto dipenderà sicuramente da chi sarà eliminato.

