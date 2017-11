Grande Fratello Vip a Domenica Live / I dubbi di Cecilia, la lettera di Francesco Monte (12 Novembre 2017)

Grande Fratello Vip a domenica Live: ospiti e opinionisti si concentreranno sulla storia d'amore fra Cecilia e Ignazio, alla luce della nuova lettera di Francesco Monte...

12 novembre 2017 - agg. 12 novembre 2017, 16.35 Fabiola Iuliano

Domenica Live

Ancora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al centro della pagina che Domenica Live ha dedicato al Grande Fratello Vip 2017. In particolare, il parterre si è concentrato sui dubbi manifestati di recente dalla concorrente, che per dare il via alla sua storia d'amore con Moser ha dovuto chiudere, in diretta televisiva, il suo rapporto con Francesco Monte. "Mi è ancora più difficile, è troppo presto, forse perché ho immaginato tanto la vita con lui", ha detto infatti Cecilia Rodriguez in un video proposto nel corso della diretta, ma a non credere alle sue lacrime è stata Simona Izzo, che continua a credere che il suo repentino pentimento sia stato causato dai tanti dissensi ricevuti dal pubblico nel corso della diretta di lunedì scorso. Cosa spinge la concorrente a rinnegare la sua scelta? Intanto, è tutto pronto per la lettura della lettera inviata da Francesco Monte, che ancora una volta dirà la sua su questa storia così discussa. (Agg. di Fabiola Iuliano)

IGNAZIO MOSER AL CENTRO DEL DIBATTITO

Tante le polemiche che hanno investito, in questi ultimi giorni, Ignazio Moser, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Noto più per il suo carattere da latin lover che per i suoi meriti sportivi, infatti, l'inquino ha ben presto attirato su di sé le critiche del pubblico di Canale 5, diventate sempre più aspre con l'inizio della sua liaison con Cecilia Rodriguez. Di questo, e di tanto altro, si è parlato oggi pomeriggio a Domenica Live, dove a prendere le difese di Ignazio Moser è intervenuto suo cugino, che ha cercato di arginare i tanti pettegolezzi, ribadendo di non credere che Ignazio sia andato a letto con delle madri di famiglia, così come qualche tempo fa ha voluto far credere con una confidenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Le parole del nuovo ospite, però, non sono riuscite a convincere gli opinionisti del parterre, che per tutta risposta hanno continuato ad accusare il concorrente.

CARMEN DI PIETRO VS SIMONA IZZO

A Domenica Live si è discusso del tradimento di Giuseppe Iannoni, che nel corso della permanenza di sua moglie Carmen di Pietro nella casa del Grande Fratello Vip 2017, è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di una misteriosa ragazza. "Non ho nulla di cui difendermi", ha ribadito lui, che ha rispedito tutte le accuse a sua moglie, rea di aver tenuto, nel corso degli ultimi anni, comportamenti lontani da quelli che invece dovrebbe avere una moglie. Messo alle strette dalla conduttrice, però, Giuseppe Iannoni ha fatto un passo indietro, ridimensionando quanto detto sulla sua ormai ex compagna. Nel parterre si è discusso inoltre dei motivi che hanno determinato la rottura fra i due coniugi, ormai distanti da tempo, ma al centro della querelle, ancora una volta, hanno trovato posto le discusse dichiarazioni di Simona Izzo, che rivelando - con quello che è sempre definito come uno scherzo innocente - il presunto tradimento di Iannoni, ha involontariamente aperto il vaso di Pandora.

