Giuseppe Iannoni/ L'ex marito di Carmen Di Pietro: "Non ho nulla da dire per difendermi" (Domenica Live)

Giuseppe Iannoni, ex marito di Carmen Di Pietro, è tra gli ospiti dell'odierna puntata di Domenica Live, il rotocalco condotto da Barbara D'Urso, per parlare del suo presunto tradimento

12 novembre 2017 - agg. 12 novembre 2017, 15.42 Raffaele Graziano Flore

Carmen Di Pietro, primo piano (Archivio)

Nel corso dell’odierna puntata di Domenica Live, il rotocalco di successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, uno degli ospiti più attesi era Giuseppe Iannoni, l’oramai ex marito di Carmen Di Pietro e che in passato era salito alla ribalta delle cronache per via di una indiscrezione raccontata da Simona Izzo alla showgirl originaria di Potenza durante la comune esperienza che le due donne hanno vissuto nella Casa del Grande Fratello VIP. Infatti, nello studio del programma va in scena una sorta di ruspante confronto a tre per cercare di risolvere una “querelle” che va avanti oramai da più di un mese. “Sulle foto pubblicate con la ragazza bionda non ho nulla da dire per difendermi” attacca l’ex compagno della Di Pietro, spiegando che al momento in cui erano state scattate la sua relazione con la 52enne lucana era oramai terminata. Tuttavia, il dibattito si accende quando intervengono la stessa ex moglie di Sandro Paternostro che critica il comportamento dell’uomo per essere finito tra le braccia della misteriosa donna, paparazzata con lui in un locale, e la stessa Simona Izzo, presente a quella serata e che, dal suo canto, prova a spiegare come Iannoni e la Di Pietro in realtà si amino ancora e che quello che va in scena a Domenica Live sia solo una sorta di teatrino.

LA VERSIONE DI IANNONI SUL PRESUNTO TRADIMENTO

Nel dibattito che va in scena nel salotto patinato di Domenica Live, Giuseppe Iannoni si trova sotto il “fuoco incrociato” di Carmen Di Pietro e di Simona Izzo per via del presunto tradimento perpetrato ai danni della sua ex moglie. “Questa è solo una sceneggiata vostra, voi due vi amate molto” attacca la sceneggiatrice e attrice romana, scatenando però la replica della Di Pietro che provoca la risate di tutto lo studio con la sua battuta: “Ma cosa ci amiamo, se siamo separati?”. Ad ogni modo, come in altre occasioni, Iannoni non nega affatto il flirt avuto con la misteriosa ragazza bionda delle foto ma precisa anche di non averla mai vista in nessuna altra occasione. “Ricordo comunque bene quell’episodio” spiega l’uomo alla D’Urso, dato che quella sera era presente anche Simona Izzo. “Anzi”, precisa Iannoni, “in quell’occasione Roberto Alessi di Novella 2000 è stato molto professionale: le foto di quella serata sono stato io a volere che fossero pubblicate” rivela, suscitando la reazione ironica di alcuni spettatori e degli altri ospiti del talk show. Di fronte alle dichiarazioni dell’ex compagno della Di Pietro e a una sua battuta, la conduttrice però lo incalza e lo accusa di essere “un gran paravento” dato che, secondo lei, sta cercando di buttarla sul ridere dopo essere stato beccato in compagnia di un’altra donna.

