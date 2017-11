IL CUGINO DI IGNAZIO MOSER/ La d'Urso concede il diritto di replica dopo le parole dello zio (Domenica Live)

Il cugino di Ignazio Moser a Domenica Live, arrabbiato in difesa del giovane ciclista, concorrente del Grande Fratello Vip e duramente contestato per il suo atteggiamento.

12 novembre 2017 Emanuela Longo

Ignazio Moser

Come auspicato dalla famiglia di Ignazio Moser, il concorrente del Grande Fratello Vip in questo momento più discusso per via della sua relazione con Cecilia Rodriguez, oggi a Domenica Live scenderà in sua difesa il cugino. Le parole dello zio del giovane ciclista trentino, raggiunto dalla trasmissione Mediaset condotta da Barbara d'Urso e trasmesse in un servizio della scorsa settimana, non erano affatto piaciute all'agenzia del ragazzo e, probabilmente, al resto della sua famiglia. L'uomo, infatti, parlando del nipote lo aveva definito "niente di eccezionale" come ciclista: "È andato forte con le donne, non con la bicicletta", aveva commentato alla trasmissione. Poi aveva aggiunto altre dichiarazioni che, probabilmente, avevano contribuito involontariamente a screditare l'immagine del 25enne. "Ma sicuri che ha perso la testa? Per me ci gioca", aveva aggiunto in merito alla sua relazione con Cecilia Rodriguez. Queste parole non erano molto piaciute agli altri familiari che tramite l'agenzia del ciclista, all'indomani dalla messa in onda dell'intervista erano intervenuti via social prendendo le distanze dalle dichiarazioni dell'uomo che avrebbe fatto "erroneamente e maldestramente passare un messaggio non corretto". Per questo motivo era stata accusata anche la trasmissione di Canale 5 rea di aver fatto "disinformazione non vera ma soprattutto non verificata" in riferimento all'intervista a presunti "amici" di Ignazio.

LE DIFESE DEL FAMILIARE IN DIRETTA TV

L'immagine di Ignazio Moser, dopo la messa in onda del servizio di Domenica Live della scorsa settimana, aveva contribuito a detta dell'agenzia del 25enne, concorrente del GF Vip, ad essere totalmente demolita e denigrata con "illazioni al limite del diffamatorio". Per questo aveva confidato nel diritto di replica nel corso della trasmissione Domenica Live e così è stato. Il cugino, infatti, oggi prenderà totalmente le difese del giovane gieffino bersagliato sui social. Barbara, infatti, non ha mai negato a nessuno la possibilità di replicare alle accuse finora avanzate. In studio però, in cugino non sarà da solo ma dovrà chiaramente confrontarsi anche con chi crede che l'atteggiamento di Moser sia chiaramente esagerato rispetto al contesto televisivo. Non è un caso se in tanti chiedono l'espulsione dei due giovani e se da qualche ora, messi in guardia dallo stesso Grande Fratello Vip, i due piccioncini abbiano iniziato a stare separati in casa onde evitare il peggio.

© Riproduzione Riservata.