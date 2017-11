IL PESCATORE DI SOGNI/ Su Rai 3 il film con Emily Blunt (oggi, 12 novembre 2017)

Il pescatore di sogni, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Emily Blunt e Ewan McGregor, alla regia Lasse Hallström. Il dettaglio della trama.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

LASSE HALLSTROM ALLA REGIA

Il film Il pescatore di sogni va in onda su Rai 3 oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.15. Un prime time brillante adatto a tutta la famiglia, grazie alla commedia divertente e leggera. Il film è stato ben diretto dal regista svedese Lasse Hallström, indimenticabile cinepresa per film di grande delicatezza e successo come 'Chocolat', 'Le Regole della Casa del Sidro ', 'Hachiko - Il tuo migliore amico' oppure per l'ennesima pellicola/incontro tra oriente ed occidente 'Amore, Cucina e Curry' del 2014. Nel cast de 'Il Pescatore di Sogni' l'attore Ewan McGregor, in quel 2011 impegnato su tre fronti con ben tre film, oltre a questo, anche 'Perfect Sense' con la regia di David Mackenzie e 'Knockout - Resa dei Conti (Haywire)', per la regia di Steven Soderbergh. Al suo fianco ne 'Il Pescatore di Sogni', la bella Emily Blunt, resasi famosa con il film 'Il Diavolo Veste Prada' accanto ad una surreale e bravissima Meryl Streep, oppure per il recente e premiato 'La ragazza del Treno', un film di caratura superiore rispetto a tante pellicole di serie B dell'attrice. Al fianco della coppia l'attore egiziano Amr Waked, già nel cast di 'Syriana', il tocco esotico del lungometraggio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PESCATORE DI SOGNI, LA TRAMA DEL FILM

Ewan McGregor nel film interpreta la parte di Alfred Jones, un ittiocultuore britannico esperto e professionalmente apprezzato anche oltre la Manica. Lavorando per il governo britannico, come del resto la bella Harriet Chetwode-Talbot (Emily Blunt), la quale lo informa delle intenzioni dello sceicco yemenita Muhammad, dell'intenzione di quest'ultimo di allevare salmoni tra le gole montuose del suo stato. Alfred Jones lo bolla come pazzo ma il Foreign Office britannico lo richiama per convincerlo sia delle buone intenzioni dello sceicco che della fattibilità dell'idea, un'idea alla quale Jones non può sottrarsi, tantomeno quando il governo britannico gli conferma la presenza di supporto di Harriet. La ricchezza dello sceicco è illimitata e il lavoro con Harriet è piacevole, in questo piccolo idillio si frappone il pensiero della moglie, con la quale ha comunque un rapporto di forte crisi coniugale, Patricia Maxwell, l'attrice Kristin Scott Thomas ('L'Uomo che Sussurrava ai Cavalli', 'Arsenio Lupin', per il prossimo anno già la produzione sta incrementando l'attesa per il nuovo 'Tomb Raider' con la stessa attrice inglese nel cast). Il trio composto dallo sceicco, Harriet ed Alfred è in Scozia per visionare alcuni allevamenti di salmoni in terra britannica ma alcuni fondamentalisti yemeniti attaccano il gruppo per uccidere quello che considerano un regnante troppo 'ocidentalizzato'. L'attetato fallisce proprio grazie al coraggio di Alfred Jones e l'amicizia tra l'ittiologo e lo sceicco aumenta. In Yemen aumenterà anche l'affetto tra Jones e Harriet, che viene a sapere della morte del fidanzato impegnato in azioni di guerra. Il trio rimane finalmente solo con la possibilità di coltivare l'amore fiorente nella coppia britannica, la folle idea di vedere nuotare i salmoni nello uadi prescelto dallo sceicco. I lavori procedono e finalmente vengono immessi nelle acque orientali i pesci e due grandi incognite si riveleranno alla visione, l'amore tra Harriet e Jones fiorirà prepotente, ma soprattutto, i salmoni riusciranno a risalire lo uadi per riprodursi?

© Riproduzione Riservata.