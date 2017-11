Ignazio Moser si ritira? / lunedì la scelta, ecco perché ha lasciato la Casa (GF VIP 2)

Ignazio Moser si ritira? I problemi al ginocchio del ciclista stanno diventando più fastidiosi del previsto fino a costringere lo sportivo - quasi sicuramente - all'abbandono del gioco.

Ignazio Moser lascia la Casa?

Ignazio Moser ha dei problemi al ginocchio che lo potrebbero portare anche ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di domani sera. Lo sportivo infatti, ha catturato l'attenzione degli estimatori per via di una visita medica avvenuta proprio ieri pomeriggio. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez infatti, ha dovuto lasciare la residenza più spiata d'Italia per alcune ore per un controllo medico approfondito al ginocchio che gli sta creando più di un problema. Nel frattempo, ci potrebbe essere anche la possibilità di una squalifica per la coppia, incolpata dal popolo della rete con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Ed infatti, quelle effusioni particolari non sono andate giù agli internauti, specie l'ultimo contatto approfondito della coppia che ha consumato un rapporto orale dentro l'armadio della Casa con le luci accese e le telecamere maldestramente puntate su di loro. Ed intanto Ignazio si è sottoposto ad un’approfondita visita del dottore fuori dalla struttura di Cinecittà e, con molta probabilità, per “raggirare” l’ostacolo squalifica, Moser uscirà dalla Casa con le sue gambe (forse zoppicando un poco…).

Ignazio fuori dal GF Vip dopo il dolore al ginocchio?

A quanto pare per Ignazio Moser si prospetta anche un possibile intervento chirurgico al ginocchio che, secondo ciò che ha riferito lo stesso sportivo, gli farebbe più male del previsto fino a non sopportare più il dolore. Anche Cecilia parlando in giardino con Giulia ha fatto intendere che il fidanzato potrebbe lasciare la Casa del GF Vip 2 proprio domani sera. Dopo la sua uscita, Ignazio è tornato in gioco portandosi appresso poche novelle dalla loro. Ed infatti, a parte il fastidioso problema al ginocchio, la coppia è stata ripresa e rimproverata dagli autori del programma che li ha invitati a calmare i bollenti spiriti sia sotto coperta sia in ogni angolo della residenza di Cinecittà. Nelle scorse ore su Twitter, l'hashtag #ceciliaeignaziofuori è impazzato con una serie infinita di messaggi contro la coppia e moltissimi ne richiedevano la pronta squalifica. A questo punto, nonostante le risposte poco garbate di alcuni autori del programma, qualcuno dovrà pure prendere dei provvedimenti domani sera. Quindi Ignazio uscirà per problemi al ginocchio e Cecilia verrà sgridata da Alfonso Signorini in diretta TV? Si prospettano altre polemiche dietro l'angolo.

