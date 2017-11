LA FRECCIA NELLA POLVERE/ Su Rete 4 il film con Sterling Hayden (oggi, 12 novembre 2017)

La freccia nella polvere, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Sterling Hayden e Coleen Gray, Keith Larsen, alla regia Lesley Sealander. Il dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST STERLING HAYDEN

Il film La freccia nella polvere va in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 17.00. Una pellicola western (titolo in lingua originale: Arrow in the Dust) che è stata diretta da Lesley Sealander nel 1954 e annovera un cast composto da Sterling Hayden, Coleen Gray, Keith Larsen, Tom Tully, Jimmy Wakely, Tudor Owen, Lee Van Cleef e John Pickard. L'intera trama del film è basata sul romanzo scritto da LL Foreman. Lesley Sealander, che veste i panni di Bart Laish, è stato un noto attore americano noto per le sue interpretazioni in film come Il dottor Stranamore, ovvero, come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba e Rapina a mano armata. Gran parte dei film che ha interpretato nel corso della sua carriera sono stati di genere western e noir. La pellicola western diretta da Lesley Selande è stata sceneggiata da Don Martin. Quest'ultimo si è attenuto in maniera molto fedele alla storia romanzata da Foreman. Le riprese de La freccia nella polvere si concentrano tra Simi Hills, Los Angeles e Chatswoth. Prima che la fase di produzione del film giungesse definitivamente al termine, il suo tiolo era The deserter. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA FRECCIA NELLA POLVERE, LA TRAMA DEL FILM

Il disertore della cavalleria statunitense, Bart Lasih, raccoglie le ultime volontà di un ufficiale morente. Quest'ultimo è stato mortalmente ferito e chiede a Bart di raggiungere il treno su cui viaggiava, assicurandosi che l'intera locomotiva arrivi a destinazione. Poco dopo il generale muore e Bart decide di indossare i suoi abiti ed assumerne l'identiità. In questo modo riesce agevolmente ad intrufolarsi all'interno del treno che è stato ripetutamente attaccato da diverse tribù di pellerossa. Salito a bordo fa la conoscenza di Christella Burke e di Steve King. Bart ed il resto dei passeggeri non riescono a comprendere il motivo che spinge gli indiani ad attaccare così spesso i loro vagoni. Nel frattempo, tentano di allontanare il nemico lanciando diversi barili di liquore dal treno. Non passa molto tempo prima che Christella, che nel frattempo si è innamorata di Bart, scopra la vera identità del fantomatico ufficiale.

© Riproduzione Riservata.