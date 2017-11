La lite tra Mara Venier e Teo Mammuccari/ "Vaffa" in diretta a Tú sí que vales, poi...

Teo Mammuccari e Mara Venier sono stati protagonisti di un pepato alterco nel corso dell'ultima puntata di Tú sí que vale, prima di riappacificarsi grazie all'intervento di Maria De Filippi

Mara Venier, in studio a Tú sí que vales (Archivio)

Non accenna a placarsi la polemica nata durante l’ultima puntata di Tú sí que vales tra Mara Venier e Teo Mammuccari e che rischia di avere anche degli strascichi in vista dei prossimi appuntamenti del talent show in onda su Canale 5: infatti, nel corso del programma condotto da Belen Rodriguez è andato in scena solamente l’ultimo capitolo di una “querelle” tra lo showman e attore originario di Velletri e la conduttrice veneziana che si trascina da diverse puntate e che pare aver vissuto il cosiddetto punto di non ritorno, tanto che la stessa Venier ha lasciato polemicamente lo studio e ha costretto Maria De Filippi a intervenire per calmare gli animi: infatti, come era accaduto già in precedenza, Mammuccari ha avuto modo di “punzecchiare” Mara Venier al termine di una delle varie esibizioni dei concorrenti in gara ma questa volta la 67enne compagna di Nicola Carraro non ha solamente incassato ma ha risposto a tono e ha letteralmente sbottato in faccia a Mammuccari, prima di alzarsi dal suo scranno e uscire dallo studio tra la sorpresa del pubblico e degli altri ospiti presenti in trasmissione: peraltro, la Venier non è nuova a questo genere di reazioni dato che qualche settimana fa aveva duramente criticato uno scherzo organizzato nei suoi confronti.

MARIA DE FILIPPI FA DA PACIERE

Insomma, pare che Mara Venier non abbia gradito l’ennesimo sfottò di Teo Mammuccari e, stravolgendo la scaletta dell’ultima puntata di Tú sí que vales e fermando di fatto il programma, ha probabilmente esternato il fastidio che da tempo covava nei confronti del collega: dopo averlo mandato “a quel paese”, la Venier è uscita di scena e a nulla sono valsi i ripetuti tentativi di Maria De Filippi di fare rientrare la giurata del talent show e di riappacificarsi davanti alle telecamere con l’ex conduttore di Libero e anche di Veline. Il motivo del contendere era una battutina di Mammuccari al termine dell’esibizione di un trio comico (“Sostituiamo Laura non c’è con Mara non c’è più” ha detto l’attore) e che ha finito per alterare la Venier che non le ha mandare a dire: “Ora basta, non è divertente e la gente si è stancata delle tue battute” ha accusato la diretta interessata che, dopo aver spiegato che “c’è un limite a tutto”, ha abbandonato la sua postazione tra l’incredulità dello stesso Mammuccari che, da parte sua, l’ha apostrofata in malo modo e poi ha provato a tranquillizzare il pubblico in modo ironico, spiegando che “lei ha venti anni di esperienza in tv, tranquilli…” . Ad ogni modo, grazie anche alla mediazione della De Filippi, i due hanno avuto modo di parlarsi successivamente nei camerini, rientrando in un secondo momento in studio tra le ovazioni del pubblico che, già in precedenza, aveva inneggiato alla conduttrice con dei cori da stadio.

© Riproduzione Riservata.