Le Iene Show/ Anticipazioni e diretta: le scuse di don Lorenzo Guidotti e lo scherzo a Travaglio (12 novembre)

12 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Le Iene Show

Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani tornano in onda in prima serata su Italia 1, oggi, domenica 12 novembre, con un nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma più irriverente della televisione italiana. Sono tanti i servizi in programma nell’appuntamento odierno. Si partirà dalle scuse di Don Lorenzo Guidotti, il sacerdote bolognese che, nei giorni scorsi, ha attaccato sui social la ragazza 17enne che ha denunciato una violenza sessuale. La giovane, dopo una serata con gli amici, si è risvegliata semisvestita nella stazione di Bologna raccontando poi di essere stata violentata da un immigrato che le aveva offerto il suo aiuto la sera precedente vedendola in difficoltà. Contro la giovane, il sacerdote ha pubblicato un duro post che ha scatenato accese polemiche. Tra le frasi incriminate c’erano: «Se hai la (sub) cultura dello sballo sono solo ca**i tuoi poi se ti risvegli la mattina dopo chissà dove...»; e ancora: «[…] svegliarti seminuda direi che è il minimo che potesse accaderti […] Dovrei provare pietà? No, quella la tengo per chi è veramente vittima […]». Raggiunto dalla iena Giulio Golia, don Lorenzo Guidotti ha chiesto scusa alla ragazza e alla sua famiglia: «Carissimi, a me non avete idea quanto dispiaccia aggiungere al vostro dolore, tutto il dolore che vi sarà arrivato da questo continuo riecheggiare delle mie parole tutte sbagliate. Sarei felicissimo di potervelo comunicare di persona, di potervi incontrare, di potervelo spiegare, e tutto il resto, faccia a faccia, occhi negli occhi. Se voi avete voglia attraverso lui (ndr, indica Giulio Golia) me lo fate sapere. Mi dispiace, non so come dirvelo. E spero veramente di potervelo dire mano nella mano. Ho sbagliato completamente tutte le parole, il mio obiettivo era un altro.[…] Sono un po’ come un difensore che, invece che colpire la palla, ha colpito in pieno la caviglia».

LE IENE SHOW ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI ALTRI SERVIZI DELLA SERATA

Una delle inchieste più interessanti della serata c’è quella di Gaetano Pecoraro sui presunti abusi tra le mura del Vaticano. Il servizio è commentato dal giornalista Gian Antonio Stella (“Corriere della Sera”). Come nelle precedenti puntate de Le Iene Show, anche nella puntata odierna, continua l’inchiesta di Dino Giarrusso sulle presunte molestie subite dalle attrici italiani nel mondo del cinema e della televisione. Nei precedenti appuntamenti, tante attrici hanno raccontato ai microfoni dello show di Italia 1 le molestie subite. Dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa nelle ultime ore, Dino Giarrusso parla delle segnalazioni e delle testimonianze giunte in redazione e che si riferiscono a nomi diversi da quelli emersi finora. Infine, Marco Travaglio è vittima di uno scherzo. Le Iene hanno fatto credere al direttore de Il Fatto Quotidiano che suo figlio Alessandro avrebbe partecipato al “Grande Fratello VIP”: "Papà, ho deciso di partecipare al GFVip, mi ha convinto Ilary Blasi!". Questa sera scopriremo la sua reazione. L’appuntamento è alle 21.20 su Italia 1.

