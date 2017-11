Lino Banfi / L’attore pugliese ospite di Cristina Parodi: carriera e vita privata (Domenica In)

Lino Banfi ospite a Domenica In, l'intervista di Cristina Parodi ripercorrerà la gloriosa carriera dell'attore pugliese che racconterà anche dettagli della sua vita privata.

12 novembre 2017 Valentina Gambino

Lino Banfi

Lino Banfi sarà tra i protagonisti assoluti della nuova puntata di Domenica In che prenderà il via questo pomeriggio sull'ammiraglia Rai. Dopo il flop di ascolti e il cambio della formula in corsa, Cristina Parodi ha riconquistato la sua vincente vena giornalistica puntando sulle interviste ai personaggi famosi con il solito garbo, stile e pacatezza. Ecco perché, dopo questa modifica alla struttura, il programma è risalito negli ascolti ma, nonostante questo, la gara dell'auditel ha comunque visto trionfare Barbara d'Urso e la sua Domenica Live tra Grande Fratello Vip, scoop e interviste. Questo pomeriggio nel salotto di Rai1 però, ci sarà uno dei volti storici dell'ammiraglia: Lino Banfi. Pasquale Zagaria (questo il vero nome dell'attore) è nato il 9 luglio del 1936 in provincia di Andria. 81 anni portati benissimo dal re della commedia italiana che a breve, si racconterà al pubblico in onda. Prima di venire scoperto, per Lino Banfi c'è stato un lungo periodo dedicato alla gavetta e dopo aver lasciato la sua amata Puglia, l'attore si è recato prima a Milano e poi a Roma.

Lino Banfi ospite a Domenica In: la carriera dell’attore e la vita privata

Poi per Lino Banfi, dopo aver lasciato la Puglia sono arrivati i primi successi. La consacrazione definitiva è però avvenuta con la pellicola dal titolo "L'allenatore nel pallone" dove Banfi interpretava il ruolo di Oronzo Canà, allenatore di una squadra senza gloria che avrà il suo riscatto alla fine del campionato. Tra i tanti ruoli interpretati dall'attore, ricordiamo l'amatissimo Nonno Libero della serie Un Medico in Famiglia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Banfi si è sposato con Lucia l'1 marzo del 1962 dopo ben dieci anni di fidanzamento. I due sono ancora felicemente sposati dopo moltissimi anni di matrimonio. La coppia ha avuto due figli, Walter e Rosanna che ha seguito le orme del padre con la recitazione e diventando un'ottima attrice di fiction tv e pellicole al cinema. L'attore pugliese è anche nonno di due nipotini, avuti entrambi dalla figlia. Questa estate, durante la presentazione della sua autobiografia ha confidato che la moglie attualmente non sta bene: “È difficile far sorridere”, ha raccontato l’attore, “quando si ha una persona cara che non sta bene. Sono in Puglia e ve lo devo dire. Mia moglie sta molto male”. Sono qui in via del tutto eccezionale”, ha aggiunto. “Voglio stare vicino a mia moglie: il valore della famiglia viene prima di tutto”.

