MARCO TRAVAGLIO/ Video: il figlio Alessandro, “entro al Gf Vip”. E al papà gli viene un colpo...(Le Iene Show)

Marco Travaglio, video: il figlio Alessandro, “entro al Gf Vip!”. Ma è uno scherzo delle Iene Show: la reazione e il colmo per il nemico n.1 di Silvio Berlusconi

12 novembre 2017 Niccolò Magnani

Scherzo delle Iene a Marco Travaglio (Facebook)

Scena: mentre si sta andando in nomination, dallo studio compaiono a fare il tifo per gli amati protagonisti del GF Vip, l’amica di Cristiano Malgioglio, l’ex marito di Carmen Di Pietro e il papà di Alessandro Travaglio. Eh sì, proprio lui, il direttore del Fatto Quotidiano! Marco Travaglio negli studi di Mediaset, magari poco dopo aver mandato in stampa il suo immancabile editoriale (della lunghezza media di un discorso di Mattarella) che sparla e attacca Berlusconi e il sistema aziendal-legalistico, e poi si trova lì a dover difendere il suo amato figliolo rapper dalle insidie di Malgioglio & Co. Perfetto, avete chiara in mente la scena? È più o meno quello che si è figurato anche il nostro eroe nel momento in cui Dj Trava, in arte Alessandro Travaglio, gli ha comunicato che sarebbe entrato nella casa più spiata d’Italia con gli altri “colleghi” vip o figli di vip: dalle poche immagini che trovate qui sotto vede tutta la reazione “serena”, “pacata” e “tranquilla” che ha avuto Marco Travaglio (ovviamente le virgolette hanno un valore eufemistico, ndr). «Ma io sono il direttore del Fatto Quotidiano! Vado nello studio del Grande Fratello a parlare di Malgioglio? Vado a sputtanare un intero giornale, un’intera azienda in un programma del genere? Di Mediaset, di Berlusconi??».

LE IENE SHOW: LO SCHERZO A MARCO TRAVAGLIO

Inutile nascondervelo ancora per molto, specie se avete letto il titolo fino in fondo: il crudele scherzo è stato ideato dalle Iene Show che nella puntata di domenica prossima 12 novembre manderanno in onda l’intero video dello scherzo fatto al direttore-nemico n.1 di Silvio Berlusconi. Nella tv del Berlusca, nel programma simbolo del Berlusca e con il figlio che si “vende” al nemico: Travaglio è andato su tutte le furie, manco gli avessero detto che avrebbe dovuto fare condirettore con Vittorio Feltri; manco se si fosse trovato Renzi nello stesso scompartimento del treno (magari del Pd, perché no?!). Insomma, uno scherzo “infame” per un “povero” direttore che già deve “sopportare” che il figlio sia un personaggio pubblico con l’amore per il rap e non per le “toghe manettare”: in una intervista di qualche anno fa, l’amato Alessandro raccontava così ad una radio, «Politicamente sono neutro: a 20 anni la politica è importante ma è uno dei primi passi. Si esce appena da uno stato di istruzione". Insomma, "sono apolitico, non sono pronto per la rivoluzione. Magari papà preferirebbe che facessi il pornodivo ma alla fin fine è d'accordo con le mie scelte».

Ma come potrebbe aver reagito papà Travaglio a queste nuove parole, «Papà, ho deciso di partecipare al GFVip, mi ha convinto Ilary Blasi»? Nel video un piccolo assaggio, domenica prossima tutto lo spettacolo possibile: preparate una buona dose di popcorn e qualche tomo giuridico di Zagrebelsky per ingannare l’attesa…

