MARK HAMILL/ Luke Skywalker di Star Wars: “sono tornato grazie a mia moglie, mi ha ‘costretto’ dicendomi…“

Mark Hamill: le parole dell'interprete di Luke Skywalker quando manca ormai poco all'arrivo di A Star Wars Story - Gli ultimi Jedi, di cui sarà grande protagonista.

Star Wars (immagini di repertorio da Pixabay)

Chiunque abbia amato la saga di Star Wars lo ha fatto anche grazie a Mark Hamill, il Luke Skywalker di Guerre Stellari. Intervistato da La Repubblica, l'attore ha commentato l'ormai prossima uscite nelle sale cinematografiche di A Star Wars Story - Gli ultimi Jedi, il capitolo in cui i fan della saga sapranno cos'è successo dopo che la nuova paladina Rey (l’attrice Daisy Ridley) era in procinto di affidare nelle sue mani la sua spada laser, l’arma di luce impugnata dai cavalieri Jedi: "Il primo a non voler sfumare sul più bello Il risveglio della Forza ero proprio io" racconta Hamill a due anni di distanza dal boom firmato J. J. Abrams (2 miliardi di dollari d’incasso in tutto il mondo). La domanda che tutti si fanno, però, è una: Luke è passato al Lato Oscuro? "Nella galassia lontana lontana lo Jedi simbolo della speranza e della Forza potrebbe deludere tutti, e dar prova che il potere del padre, Darth Vader, scorre in lui. Non voglio guastare la festa ai fan, so che è in corso una guerra alle fake news. Dico solo: fate largo, questo è il mio momento".

IL RITORNO GRAZIE ALLA MOGLIE

Hamill ha svelato che ad essere decisiva per far sì che tornasse a vestire i panni di Luke Skywalker in Star Wars è stata la moglie Marilou:"A convincermi a tornare per davvero è stata mia moglie: 'Esci di casa, metti un po’ di soldi sul conto!'. Aveva ragione. Negli ultimi trent’anni, con i miei show a Broadway, la voce del Joker prestata ai Batman animati e un cameo nei Simpson, dove pensavo di andare?". Ironico come sempre, Mark Hamill ha ammesso che per lui non è stato comunque un grande sacrificio tornare ad interpretare Skywalker:"Luke mi mancava. Lo avevo lasciato in compagnia degli Ewok in Il ritorno dello Jedi del 1983 dove recitavo per metà del tempo con pupazzi meccanici. I miei rapporti da insubordinato sono al massimo contro le regole e tutto quello che uccide la fantasia. Ce l’ho con i miei professori di fisica e matematica, non con i F.U.A (fan ultra appassionati), amanti di Guerre stellari da generazioni. Ho una miriade di foto con loro: me ventenne, me sessantenne, biondo, bianco… Le convention e i raduni riscaldano il cuore".

CARRIE FISHER

Nonostante la nostalgia professata per Luke Skywalker, in un'intervista al New York Times, Mark Hamill si era detto contrario all'idea di un ritorno sul set di Guerre Stellari. L'attore lo ha ammesso anche a La Repubblica:"Ero terrorizzato. Perché vedere me, Ford e Fisher ruzzolare a settant’anni per i corridoi della Morte Nera? Le reunion sono sempre una delusione. E comunque resto il meno sportivo dei tre. Ford è un grande appassionato di aviazione ed esperto pilota, anche se qualche volta sbaglia pista di atterraggio. Carrie, invece, è irrimpiazzabile: parlo come se non ci avesse lasciati. Era pronta a girare Episodio IX". E a conferma di quanto la principessa Leila abbia lasciato un segno idelebile su più generazioni, ecco un aneddoto raccontato da Hamill:"Mi sono appena imbattuto in una coppia di sposini con in braccio la figlia di nome Leila, stessa acconciatura a ciambella della principessa interpretata da Carrie Fisher".

© Riproduzione Riservata.