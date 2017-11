MASSIMO GILETTI / “Domenica In? Se scegli le polpette al posto dell’informazione” (Non è l’Arena)

Tutto pronto per la prima attesa puntata della nuova trasmissione Non è l’Arena condotta dal noto giornalista Massimo Giletti sulle frequenze televisive di La7.

12 novembre 2017 Francesca Pasquale

Questa sera parte su La7 la prima puntata del nuovo talk Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. Un appuntamento piuttosto atteso soprattutto dai fan della trasmissione L’Arena che dopo il benservito dei vertici Rai allo stesso Giletti, possono apprezzare nuovi approfondimenti giornalistici sul canale di Urbano Cairo. Nella conferenza stampa di presentazione, Massimo Giletti è stato un vero e proprio fiume in piena esprimendo a fondo il proprio pensiero su quanto accaduto nella fine della scorsa stagione televisiva. In particolare Giletti ha evidenziato come il suo programma andasse a gonfie e vele riuscendo a stare sopra i 4 milioni di telespettatori. “La domenica era il mio giorno, con L’Arena portavamo a casa 4 milioni fissi di telespettatori con uno share del 21% e una pubblicità che mi ripagava completamente. Ora, sono una barchetta contro una corazzata, per mezzi e risorse di ogni genere. Ma io ho sempre creduto che le idee premino sul budget”.

“DOMENICA IN? QUANDO SCEGLI LE POLPETTE…”

Massimo Giletti ha parlato anche delle presunte pressioni fatte da Fabio Fazio per bloccare il programma L’Arena evidenziando anche un chiarimento con il diretto interessato: “Dopo un primo momento di incredulità ho parlato con Fazio e non penso possa essere arrivato a tanto. Inoltre così mi ha come disturbatore in un momento di ascolti al di sotto delle loro aspettative e dopo aver di fatto spento Rai 3”. Parlando di Domenica In ed in particolare degli ascolti al di sotto delle aspettative, Giletti ne ha spiegato il motivo secondo il proprio punto di vista: “Domenica In? Non sono tanto le Parodi, il problema è quando scegli di fare polpette al posto dell’informazione. Allora vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. È la tristezza della frittella a colpirmi. Sono cresciuto in una Rai pluralista che non aveva paura di parlare di argomenti scomodi. Un procuratore della Repubblica mi disse che la mafia abita anche ai piani alti dei palazzi del potere...”.

