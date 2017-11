MTV EMA 2017 / Vincitori e premi in diretta streaming: Rita Ora conduce lo show, nomination e ospiti

MTV EMA 2017, anticipazioni: Rita Ora conduce l'evento musicale, ecco tutti gli ospiti che saliranno sul palcoscenico e le numerose nomination di alcuni cantanti.

12 novembre 2017 Valentina Gambino

MTV Ema 2017

E' tutto pronto per gli MTV EMA 2017: quando, dove e chi li condurrà? Se volete sapere proprio tutto, siete arrivati nel posto giusto per poterlo scoprire. Apriamo le danze con le anticipazioni, raccontandovi dove andrà in scena l'evento musicale. Direttamente nella bellissima cornice della SSE Arena di Wembley, nella serata di domenica 12 novembre, a partire dalle prima serata verranno distribuiti i premi. Avete bisogno di conoscere anche il modo per poter vedere lo spettacolo in streaming? E allora non perdeteci di vista. Rita Ora sarà la presentatrice degli MTV Ema di questo nuovo anno. La cantante inglese, sarà in grado di offrire ai telespettatori uno spettacolo senza eguali che vedrà salire sul palcoscenico moltissimi ospiti musicali, a partire dai vincitori delle rispettive categorie già in gara. Tra le più "nominate", regna sovrana Taylor Swift con le sue cinque candidature tra cui Best Artist e Best pop. Quattro nomination invece per Shan Mendes mentre Ed Sheeran e Kendrick Lamar seguono a ruota con tre.

MTV EMA 2017, come vedere lo show in streaming e gli ospiti

Gli MTV EMA 2017, avranno anche una serie di artisti che saliranno sul palcoscenico solo per regalare al pubblico le loro performance musicali. Sotto questo punto di vista, gli ospiti chiamati per l'evento in musica, rappresentano una vera eccellenza. Da Demi Lovato a Shawn Mendes, Ke$ha, Camila Cabello, Stormzy, Travis Scott, Liam Payne, David Guetta e i The Killers. Tra gli altri, anche due grandissimi nomi come la band irlandese degli U2 che sul palco presenterà il nuovo album dal titolo Songs of Experience. In ultimo, secondo le indiscrezioni del web, ci sarà spazio anche per Eminem o almeno, questo è ciò che si vocifera. Per seguire l'evento in televisione, potete collegarvi su MTV (Sky 133) con il commento italiano di Riccardo Trombetta e Natasha Slater e su MTV Music (Sky 704) e Comedy Central (Sky 124) in lingua originale. L'evento musicale inoltre, potrà essere visionato anche in streaming su NOW TV. Per i super appassionati invece, collegandovi al sito web mtvema.com troverete un grande quantitativo di contenuti esclusivi sullo show e potrete dare un occhio al nel backstage dove le star si preparano prima di salire sul palcoscenico dell'evento.

