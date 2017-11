MasterChef Italia 6 / Chi ha vinto? Anticipazioni finale: la replica della finale in onda su TV8

Masterchef Italia 6, le anticipazioni della finale in onda in chiaro (e replica) su TV8 nel prime time: chi vincerà tra Gloria Enrico, Valerio Braschi e Cristina Nicolini?

12 novembre 2017 Valentina Gambino

MasterChef Italia 6

E' tutto pronto per la finale (in replica) di MasterChef Italia 6. In attesa della settima edizione che prenderà il via nel 2018, TV8 ha voluto regalare tutte le repliche in chiaro dell'ultima edizione del cooking show più amato della televisione italiana. Cosa accadrà? L'appuntamento televisivo con la puntata finale del programma, è andato in onda lo scorso 9 marzo, nel prime time di Sky. A breve quindi, assisterete ad uno scontro diretto che vedrà confrontarsi i tre finalisti rimasti attualmente in gioco. Chi avrà la meglio tra Gloria Enrico, Valerio Braschi e Cristina Nicolini? Il 18enne appare senza mezzi termini, il super favorito. Proprio la prima concorrente inoltre, ha varcato la soglia della puntata conclusiva, facendo le “scarpe” a Margherita, la studentessa palermitana amata dal pubblico anche per il modo con il quale ha gestito la sua gara. Valerio e Cristina invece, hanno fatto della creatività e l'innovazione la loro cifra stilistica ecco perché ad oggi, ci sono ben pochi dubbi su chi trionferà questa sera.

Masterchef, la finale: chi vincerà?

Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco saranno ancora una volta i protagonisti assoluti verso la finale della sesta edizione. A breve, si riapriranno i battenti della settima ma questa volta senza Cracco che, come ben sapete, ha deciso di lasciare il programma confessando di volersi dedicare esclusivamente alla sua cucina. I tre finalisti, nel corso della puntata conclusiva di questa sera, saranno alle prese con la loro ultima Mystery Box che li inviterà a preparare un piatto unico che descriva tutto il loro percorso di gioco durante la gara a suon di ricette. Come di consueto, il vincitore di questa prima prova conquisterà un “bonus” che lo condurrà verso l’Invention Test che avrà come protagonisti assoluti gli scarti alimentari e la presenza degli chef Igles Corelli, Pietro Leemann e Matias Perdomo. Al termine di questa competizione, solo due di loro riceveranno il parere positivo dei giudici per affrontare l'ultima sfida con la preparazione di un menu da far gustare agli eliminati del programma, gli amici ed i parenti. Il vincitore assoluto della competizione culinaria, si porterà a casa un bel bottino di 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette.

