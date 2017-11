Michele Zarrillo/ Video, dopo il problema al cuore è rinato e inanella successi (Domenica In)

Michele Zarrillo, noto cantautore italiano, autore de Una rosa blu e Mani nelle mani, tra gli ospiti oggi 12 novembre 2017 della nuova puntata di Domenica In

Michele Zarrillo a Domenica In

Sono trascorsi pochi giorni dal ritorno di Michele Zarrillo sul piccolo schermo e questo pomeriggio, 12 novembre 2017, Domenica In ospiterà il noto cantautore nel salotto di Rai 1. Zarrillo è stato infatti fra i big che sono saliti sul palco di Celebration, il programma musicale condotto dalla coppia formata da Neri Marcorè e Serena Rossi. Il cantante ha preso così parte alla carrellata di big del panorama musicale italiano, al fianco di nomi come Arisa, Marco Carta e Ron. A Domenica In proporrà invece i suoi brani più popolari, un repertorio che può contare sul recente Mani nelle Mani con cui ha partecipato al Festival di Sanremo di quest'anno e su canzoni come Una rosa blu e Su quel pianeta Blu, entrambe presentate sul palco del teatro Ariston negli anni passati. Sarà inoltre presente fra gli ospiti del più grande evento musicale televisivo previsto per la fine di quest'anno, Capodanno Mediaset, in cui si alternerà sul palco con i grandi artisti del presente e del passato, come Alex Britti e Mario Venuti, fino a Sergio Sylvestre e Michele Bravi.

IL PROBLEMA DI SALUTE

Il ritorno di Michele Zarrillo alla musica risale allo scorso aprile, quando dopo aver partecipato al Festival di Sanremo ha dato vita al suo nuovo tour. Una serie di concerti ideati per promuovere Vivere e rinascere, il suo ultimo album, che ruota attorno al problema di salute che lo ha colpito alcuni anni fa. Era il 2013 quando il cantante ha avuto un infarto che rischiava di portarlo alla morte. In un'intervista a Gente, Zarrillo ha infatti sottolineato di aver essere riuscito a sopravvivere solo grazie all'operazione fatta d'urgenza ed ai cinque stent che gli sono stati inseriti per risolvere il problema cardiaco. Paura, e anche tanta, per la tragedia sfiorata, soprattutto perché in quei momenti l'artista ha creduto di perdere tutto, dalla carriera alla famiglia. In seguito all'infarto, il cuore di Zarrillo aveva infatti smesso di battere, per poi riprendere la sua motilità e ripristinare i livelli ottimali. Nonostante la riabilitazione, le conseguenze dell'infarto non sono state semplici e lo hanno spinto ad un lungo percorso di guarigione prima di poter ritornare sul palco ed alla sua amata musica. IL

RITORNO SUL PALCO

Risale allo scorso aprile il ritorno effettivo di Michele Zarrillo nei teatri e palcoscenici italiani. In seguito all'infarto, il cantautore è stato costretto a mettere in sospeso la propria carriera e ad allontanarsi dalla musica per ristabilirsi del tutto. Anche per questo il suo ultimo album Vivere e rinascere era fra gli eventi musicali più attesi dai fan, realizzato dopo cinque anni e mezzo da Unici al mondo, il suo disco precedente. Vivere e rinascere rappresenta una raccolta di inediti che mettono la speranza al primo posto e che ha impegnato Zarrillo per oltre un anno. Un arco di tempo in cui il cantautore, ha rivelato a La Stampa, è riuscito a ritrovare l'amore per la scrittura e la composizione, più di quanto sia avvenuto con i suoi lavori precedenti. Quest'anno in particolare è stato denso di appuntamenti con l'artista italiano, dai live del suo tour fino alle feste patronali. Lo scorso settembre è stato infatti presente alla festa di Zapponeta, in provincia di Foggia, mentre a giugno si è esibito a Pontedera, in provincia di Pisa, per il tradizionale concerto di mezzanotte.

© Riproduzione Riservata.