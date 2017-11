NCIS 14/ Anticipazioni del 12 novembre 2017: Gibbs e McGee rischiano la vita (finale di stagione)

NCIS - Unità anticrimine 14, anticipazioni del 12 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Rai 2. Gibbs e McGee partono per una missione pericolosa e verranno rapiti dai terroristi.

NCIS - Unità Anticrimine 14, in prima Tv su Rai 2

NCIS UNITÀ ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 12 novembre 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 24°, dal titolo "Rendezvous". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:l'NCIS viene chiamata per indagare sulla morte di un Marines, ritrovato privo di vita nei suoi alloggi dal superiore. All'arrivo di Gibbs (Mark Harmon) e Palmer (Brian Dietzen) si scopre tuttavia che la salma del soldato è scomparsa in modo misterioso. Nel frattempo, Delilah (Margo Harshman) fa notare a McGee (Sean Murray) che non sta compiendo al meglio il suo ruolo di futuro sposo e che mancano ancora diversi particolari prima delle loro nozze. Torres (Wilmer Valderrama) scopre invece dalla sorella della vittima che quest'ultima aveva avuto diversi problemi con Haring (Nick Clifford), a causa di continue pressioni. Subito dopo, la guardia costiera trova il corpo di Jones in acqua e McGee intuisce che potrebbe nascondere una prova importante, dato che qualcuno ha cercato di affondarla. Le analisi mediche rivelano infatti un quantitativo di MDMA nel sangue del Marines, responsabile del suo decesso. Abby (Pauley Perrette) scopre in seguito che Jones è stato ucciso grazie ad una pillola inserita nel suo pranzo, rimasto parzialmente ingerito nel suo stomaco. Si scopre così che il cibo mangiato da Jones era diretto in realtà al Comandante Bitterman (Mailon Rivera) della nave. Una volta arrivato a casa, McGee trova Delilah stranamente addormentata e subito dopo sviene. Torres invece trova delle pillole di MDMA fra le lenzuola di Haring, che ritorna ad essere il principale sospettato. Gibbs però ha notato che il nodo con cui è stato stretto il corpo di Jones è stato fatto da un principiante e che quindi il responsabile è un altro. Grazie al particolare tipo di pillole che ha ucciso Jones, Reeves (Duane Henry) e Bishop (Emily Wickersham) individuano lo spacciatore che le ha fornite ad uno dei Marines. McGee invece attraversa dei momenti di vero e proprio terrore per la salute di Delilah, dato che subito dopo l'incidente i medici avevano ipotizzato un peggioramento. Scoprono invece che si tratta solo di un esaurimento dovuto allo stress da matrimonio ed in più che è incinta. Abby li raggiunge poco dopo per sostenere i due amici ed è la prima ad essere informata della bella notizia. Intanto, la squadra scopre che Stoddard (Tom Williamson) ha ucciso Jones e non riescono a credere che si tratti di uno scherzo finito in tragedia come afferma. Quella sera, McGee e Delilah annunciano di volersi sposare immediatamente di fronte a tutta la squadra, per evitare di rimandare in previsione della nascita del bambino.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 24 "RENDEZVOUS"

McGee, Torres e Gibbs viaggiano fino ad una zona remota del Paraguay che si trova sotto il controllo di un gruppo violento di terroristi. Un membro dei Navy Seal risulta infatti scomparso durante una missione e le sue impronte sono state rilevate nelle prossimità di un fiume. Intanto, Abby cerca di organizzare il baby shower per il bambino di Delilah con l'aiuto di Reeves e Bishop, che hanno ovviamente delle idee molto diverse su come dovrebbe svolgersi l'evento. Più tardi, Bishop e Quinn scoprono che il Marines scomparso avrebbe dovuto in realtà trovarsi in Canada per una battuta di pesca. Si scopre poi che Dean ha richiesto la presenza di Charlie Hudson per il suo viaggio in Canada e che lo stesso commilitone si trovava con lui in Paraguay. Trovato il camper di Hudson, la squadra scopre diverse armi di proprietà dell'esercito, che spinge il superiore di Dean a rivelare che i due Marines sono stati inviati in quel posto per sorvegliare il Revolutionary Armed Council, colpevoli di rapire bambini e di trasformarmi in soldati per rubare l'urario dalle miniere locali. Il finale di stagione lascerà tuttavia i fan con il fiato sospeso per il destino di due dei volti più amati dello show: McGee e Gibbs verranno infatti rapiti durante la missione di recupero.

© Riproduzione Riservata.