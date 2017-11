NEGRAMARO / Il 17 novembre esce il nuovo album Amore che torni (Che tempo che fa)

La band italiana dei Negramaro questa sera è ospite nel nuovo appuramento con la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio sulle frequenze di Rai 1.

I Negramaro a Che Tempo che fa

PRENDE FORMA IL TOUR, LE PRIME DATE

Nella consueta puntata domenicale di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1 per la conduzione di Fabio Fazio, tra i tantissimi ospiti c’è anche la band dei Negramaro. Una band di grande successo che proprio in questi giorni sta tornando protagonista del panorama musicale italiano con l’atteso nuovo album intitolato Amore che torni. Un disco che si preannuncia di grande impatto e che nell’estate del 2018 vedrà il ritorno dei Negramaro in tour negli stadi con l’Amore che torni Tour stadi 2018. Un tour che prende forma e del quale sono già stati fissati i primi appuntamenti con la possibilità anche di prenotare i biglietti. Nello specifico la prima data utile al momento è quella del 24 giugno con i Negramaro che saranno in concerto a Lignano Sabbiadoro allo stadio Teghil. Il 27 giugno invece la carovana si sposterà allo stadio San Siro di Milano, il 30 giugno si scenderà nel Lazio a Roma presso lo Stadio Olimpico, il 5 luglio si andrà a Pescara allo stadio Adriatico, l’8 di luglio a Messina presso la struttura del San Filippo ed il 13 luglio nella loro amata Lecce presso lo stadio Via del Mare. La caccia al biglietto è partita.

IL 17 NOVEMBRE ESCE IL NUOVO ALBUM

I Negramaro sono protagonisti in queste settimane con il loro bellissimo singolo Fino all’imbrunire che è nettamente il pezzo più trasmesso nelle radio italiane. Dunque un ottimo lancio per il nuovo album Amore che torni la cui uscita è stata annunciata per venerdì 17 novembre con tanto di conferenza stampa di presentazione che invece si terrà due giorni prima, il 15 novembre, a Torino con la possibilità di ascoltare i nuovi brani non soltanto per i giornalisti ma anche per dieci fortunati fan scelti con un apposito concorso. Naturalmente nelle successive settimane, come prassi ormai consolidata, è previsto un Instore Tour di carattere promozionale che vedrà i Negramaro in giro per diverse città italiane. Per il momento sono state svelate soltanto le primissime tappe di questo Instore Tour: il 18 novembre l’appuntamento è presso il Mondadori Megastore di Milano in Piazza Duomo, mentre il 19 novembre saranno alla Discoteca laziale di Roma ed infine si ritroveranno in Puglia e per la precisione alla Mediaworld di Bari. Naturalmente ci saranno altri appuntamenti.

