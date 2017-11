Nadia Bengala/ La figlia Diana è sparita: “Abbiamo litigato perché sta con un uomo di 30 anni più grande”

Nadia Bengala a Domenica Live: l'ex Miss Italia è disperata, perché la figlia Diana è sparita. “Abbiamo litigato perché sta con un uomo di 30 anni più grande”, ha raccontato a Barbara d'Urso

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Bengala a Domenica Live

Nadia Bengala torna a Domenica Live: l'ex Miss Italia ha raccontato ai microfoni di Barbara d'Urso una vicenda molto personale. I suoi rapporti con la figlia Diana si sono incrinati al punto tale che la ragazza ora non le parla più. Ma questo per lei non è neppure l'aspetto più grave di tutta la vicenda, perché è preoccupata del fatto che stia frequentando un uomo più vecchio di trent'anni. Un momento difficile per l'attrice e showgirl, che negli ultimi tempi è sparita dai radar televisivi. La 55enne a tal proposito tempo fa ha spiegato che una serie di amori sbagliati l'hanno allontanata dalla televisione e l'hanno spinta ad abbandonare la sua carriera. I suoi fidanzati, tutti molto possessivi e gelosi del suo successo, l'avrebbero “bloccata”. Forse è proprio a fronte della sua esperienza personale che ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare a Domenica Live dei suoi problemi familiari.

NADIA BENGALA A DOMENICA LIVE: LACRIME PER LA FIGLIA DIANA

Durante la puntata di oggi di Domenica Live l'ex Miss Italia Nadia Bengala ha preso parte anche al dibattito sulle molestie sessuali, scandalo che ha travolto il mondo dello spettacolo internazionale e italiano. “Molestie, molestie, molestie... Ma c'è chi ha il diritto di parlare e chi no, o mi sbaglio? Insomma, vedremo cosa uscirà fuori”, ha dichiarato nella cabina rossa di Barbara d'Urso prima di tornare tra gli ospiti del salotto di Domenica Live. A tenere banco però è la questione relativa alla figlia, che avrebbe deciso di tagliare i rapporti con lei. “Mia figlia è sparita, abbiamo litigato perché ama un uomo di 30 anni più grande”, ha raccontato a Canale 5, forse sperando che questo intervento spinga la figlia a riallacciare i contatti con lei e a trovare un modo per riavvicinarsi.

“C’è chi ha il diritto di parlare chi no” Le parole di Nadia Bengala nella #cabinarossa di #DomenicaLive relative alle molestie in tv pic.twitter.com/kR8qGxJEPH — Domenica Live (@domenicalive) 12 novembre 2017

