Nancy Coppola contro Alberico Lemme / Insulti social dopo la mancata dieta: nuovo scontro a Domenica Live?

Nancy Coppola VS Alberico Lemme, dopo la mancata dieta la cantante neomelodica si mangia una pizza scatenando l'ira del farmacista e la sua reazione social tramite commento.

12 novembre 2017 Valentina Gambino

Nancy Coppola VS Alberico Lemme

Nancy Coppola voleva provare la Dieta Lemme ma forse qualcosa è andato storto. Durante le passate puntate di Domenica Live, la burrosa napoletana si è messa in gioco al 100% e poi ha ufficializzato la sua decisione anche su Facebook: "Siccome nella mia vita non sono abituata a fingere o credere a delle chiacchiere, ho proposto di mettermi in gioco facendo la dieta di Lemme ma solo per essere testimone e consapevole di ciò che dico", ha scritto l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi. Il noto farmacista però, ha comunque voluto esprimere il suo punto di vista e non è di certo stato clemente nei suoi confronti. Ed infatti, proprio la Coppola dopo aver iniziato il percorso con lo strampalato farmacista, si è mangiata una bella pizza ed ha voluto condividere il video in rete: "Altro che dieta Lemme!", afferma addentandone un pezzo. La reazione di lui, non è tardata ad arrivare e sotto il post ha voluto commentare con i soliti toni eccessivi e sopra le righe.

Nancy Coppola Vs Alberico Lemme

“Testa di donna, rimarrai cicciona a vita! Sei un cetaceo senza carattere... lanci sfide e poi ti abbuffi di pizza. Che figura barbina! Sei una perdente. Il mio è amore. Dr. Lemme”. Queste le parole del farmacista sotto il post della Coppola. Di seguito, la cantante neomelodica ha postato lo screen del vivace commento di Lemme, accompagnandolo dal suo punto di vista: “Ma guardate che fa questo buffone sotto i miei post di Facebook. E secondo voi questo non cerca visibilità? Non sai nemmeno tu caro @dr.lemme che inventare più per un po’ di audience. Sarò anche cicciona a vita ma di certo non vengo a sottomettermi a te per dimagrire qualche chilo... A differenza tua io le donne le difendo... Mi ABBOFFO di pizza si, piuttosto che farmi offendere da te... CRETINO!”. Ci dobbiamo aspettare uno scontro anche questo pomeriggio durante la nuova puntata di Domenica Live che prenderà il via a breve? Sicuramente Barbara d’Urso, dopo l’ampia parentesi dedicata al Grande Fratello Vip, potrebbe dedicare del tempo anche alle dinamiche della dieta di Lemme con tutti i suoi protagonisti. Nel frattempo, se volete vedere il post di Nancy Coppola, potete cliccare qui.

