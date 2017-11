Oroscopo di oggi/ Paolo Fox, le previsioni del 12 novembre 2017: come sarà la domenica?

Oroscopo di oggi di Paolo Fox, le previsioni del 12 novembre 2017: amore e lavoro, quale saranno i segni al top? Scopri i consigli per Ariete, Capricorno, Cancro, Bilancia e gli altri segni

12 novembre 2017 Silvana Palazzo

L'Oroscopo di Paolo Fox (Foto: LaPresse)

L'oroscopo di Paolo Fox è ricco di importanti consigli: le previsioni di oggi, domenica 12 novembre 2017, a LatteMiele possono risultare molto utili per sistemare delle questioni rimaste in sorpreso, per superare dei momenti di difficoltà o per affrontare al meglio le novità che sono all'orizzonte. Come si concluderà questo fine settimana per i vari segni zodiacali secondo l'astrologo? L'Ariete, ad esempio, ha ritrovato serenità, ma deve imparare a non isolarsi, quindi ad essere più aperto nei confronti degli altri. Il Capricorno invece sta attraversando un periodo importante, nel quale può risolvere questioni del passato. Non tutto è chiaro, invece, per l'Acquario, che quindi deve essere più cauto per scrollarsi di dosso quella tensione che ha accumulato negli ultimi tempi. Il segno dei Pesci tendenzialmente ha una grande vitalità, ma c'è ancora qualche piccolo problemino: la giornata odierna potrebbe essere utile allora per fare programmi per il futuro.

LE PREVISIONI DI OGGI SULL'AMORE

Cosa dice l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per quanto riguarda la sfera affettiva? L'astrologo ha dato diversi consigli per vivere al meglio la propria vita sentimentale. Ecco, dunque, quali sono i suggerimenti dal punto di vista dell'amore. Potrebbe ad esempio essere una giornata importante quella di oggi per l'Ariete, perché secondo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci sono incontri speciali in vista, mentre qualcuno potrebbe scoprirsi innamorato entro pochi giorni. C'è tensione, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli, che si accontentano di conoscenze occasionali e superficiali. Ha grande voglia di amare il Cancro, che non deve sottovalutare gli incontri. Per i nati sotto il segno della Vergine è arrivato il momento della riscossa: chi è single farebbe bene ad aprirsi a nuove frequentazioni. Il Capricorno è arrivato ad una svolta: deve prendere decisioni nette per il futuro, anche dal punto di vista sentimentale.

LAVORO, I CONSIGLI DI PAOLO FOX

L'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele riserva particolare attenzione anche alla sfera professionale, infatti l'astrologo ha qualche suggerimento per affrontare al meglio il lavoro e per gestire le occasioni che possono presentarsi in questo ambito. Il Toro ad esempio in questa fase sente la necessità sfilarsi da certe responsabilità lavorative: chi è adulto sta valutando di delegare, soprattutto se ha un'azienda, o addirittura di andare in pensione, se ha l'età giusta per farlo. Lo Scorpione invece potrebbe decidere di cambiare lavoro, se lo ritiene stressante. Anche un cambiamento può essere importante. Discorso simile per il Sagittario, che deve riversare la sua creatività nell'ambito del lavoro. Il mese di dicembre sarà un mese interessante da questo punto di vista. I Pesci hanno superato le tensioni degli ultimi tempi, quindi possono lavorare di più e programmare in vista dell'anno prossimo.

© Riproduzione Riservata.