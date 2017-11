PARADISE ROAD/ Su Rai Movie il film con Glenn Close e Cate Blanchett (oggi, 12 novembre 2017)

Paradise Road, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Glenn Close, Cate Blanchett e Frances McDormand. La trama del film nel dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GLENN CLOSE E CATE BLANCHETT

Il film Paradise Road va in onda su Rai Movie oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Bruce Beresford nel 1997 e annovera nel suo cast attori come Glenn Close, Cate Blanchett, Frances McDormand, Pauline Collins e Julianna Margulies. La trama è incentrata attorno alle vicende vissute da un gruppo di giovani donne di diverse nazionalità che nel corso della seconda guerra mondiale vennero tenute prigioniere per diverso tempo dall'esercito giapponese. Glenn Close, che in Paradise Road interpreta Adrienne Pargiter, è una famosissima attrice americana vincitrice di diversi Golden Globe ed Emmy Awards. Tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo le apparizioni in film come Attrazione fatale, La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera e The Lion in Winter - Nel regno del crimine. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PARADISE ROAD, LA TRAMA DEL FILM

Come già preannunciato, la trama del film è ambientata durante al seconda guerra mondiale. La pellicola esordisce descrivendo una serata danzante tenuta da un gruppo di occidentali nell'area di Singapore colonizzata dalla Gran Bretagna. Il party al Cricket Club viene però bruscamente interrotto da una fragorosa esplosione. Il Giappone ha invaso la città. Per tentare di trarre in salvo più persone possibili, le donne e i bambini vengono fatti salire a bordo di un'imbarcazione che possa trasportarli altrove. Poco dopo, però, la nave viene intercettata dalla flotta giapponese che non esita a bombardarla. I passeggeri della nave sono cosi costretti a gettarsi in mare nella speranza di salvarsi. Le tre protagoniste (Adrienne, Rosemary e Susan) riescono a sopravvivere ed a nuotare sino ad approdare sulla riva dell'isola di Sumatra. Poco dopo l'ufficiale Tanaka, membro dell'esercito giapponese, le intercetta. Le donne vengono così condotte in una sorta di campo di prigionia allestito sull'isola dove ritrovano parte dei passeggeri della nave. La maggior parte degli ospiti del campo sono principalmente donne, tutte appartenenti a nazionalità differenti l'una dall'altra. Giorno dopo giorno la sopravvivenza nel campo diventa sempre più complessa. Le donne sono costrette ad obbedire ai giapponesi ed a svolgere lavori molto pesanti. Alcune di loro, debilitate e ammalate, perdono la vita. Dopo ben due anni di prigionia Adrienne e una suora missionaria di nome Daysy, decidono di dar vita ad un coro all'interno del campo, (nonostante il divieto di abbandonarsi a momenti ricreativi) in modo tale da donare forza e speranza alle altre donne costrette alla prigionia.

