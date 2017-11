RICKY TOGNAZZI/ Silenzio sui social: presto la pace con Marco Predolin? (Domenica Live)

Ricky Tognazzi, silenzio dopo le accuse da parte di Marco Predolin: presto la pace tra i due davanti a un caffè? L'invito di Simona Izzo a Domenica Live.

12 novembre 2017 Emanuela Longo

Ricky Tognazzi

Seppur indirettamente, Ricky Tognazzi è tornato anche oggi protagonista della nuova puntata di Domenica Live per via di quel battibecco via social avvenuto con Marco Predolin, reo a sua detta di aver esagerato negli attacchi contro la moglie Simona Izzo. Il noto regista è attualmente all'estero per lavoro e dopo le ultime offese che gli sono state rivolte dall'ex compagno di avventura al Grande Fratello Vip della moglie, ha deciso di non dedicare altri tweet all'ex conduttore, almeno per il momento. Nell'ultimo battibecco a distanza, Predolin lo aveva etichettato "uno str..." ed all'offesa aveva repentinamente replicato: "Vacuum Predolin spernacchia @SimonettaIzzo le dice "cagna" mantenuta, ipocrita, pessima regista e io sarei lo str...? Dev'essere ubriaco". Da quell'ultimo messaggio però non ha più scritto nulla. Anche per questo motivo oggi, durante la nuova puntata della trasmissione di Canale 5, la stessa padrona di casa lo ha invitato, eventualmente, ad intervenire via social, ma il regista avrebbe optato per il silenzio. Contro di lui, però, si è scagliato anche l'ex marito di Carmen Di Pietro, il quale rivolgendosi a Marco Predolin ha ironizzato, riferendosi a Tognazzi ed alla moglie: "lui cinguetta troppo e lei parla troppo".

L’INVITO DI SIMONA IZZO

"Tognazzi sa solo insultare", diceva qualche settimana fa Marco Predolin a Domenica Live. A quanto pare l'ex conduttore non avrebbe cambiato idea sul regista che però, ad oggi, ha preferito non intervenire in diretta tv né replicare alle accuse. L'occasione per le ultime dichiarazioni di Predolin era stata data da una domanda piccata che gli era stata rivolta proprio dalla Izzo su dove fosse la sua compagna: "È a casa perché non voglio che venga coinvolta. Io non capisco perché nella vostra famiglia continuiate a parlare di me, Marco Predolin. Tuo marito Ricky non lo voglio nominare, lui sa insultare e basta, non nomino nessuno di voi due nelle mie interviste", aveva replicato l'ex gieffino espulso per la bestemmia in diretta tv. Oggi, intanto, proprio la regista ed attrice ha annunciato il desiderio di riappacificazione tra Marco e il marito, invitandoli a prendere un caffè insieme non appena Tognazzi farà ritorno in Italia. Presto giungerà la pace tra i due?

© Riproduzione Riservata.