Rita Ora / La conduttrice degli Mtv Ema 2017: in nomination per la categoria "Best Look"

Rita Ora, celebre popstar di origini albanesi, sarà la conduttrice degli Mtv Ema 2017, la prestigiosa manifestazione musicale che la vedrà in nomination per la categoria...

12 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Rita Ora per British Heart Foundation (Facebook)

Al timone degli Mtv Ema 2017, la prestigiosa manifestazione che premia i cantanti e le canzoni più popolari in Europa, questa sera ci sarà Rita Ora, popstar londinese nota in tutto il mondo, celebre anche per la sua attività come giudice di X Factor Uk. Rita Ora, oltre a condurre la cerimonia, avrà anche la possibilità di esibirsi, e sarà in nomination per la categoria “Best Look” grazie allo stile che l'ha resa un'icona in tutto il mondo. "Io seguo il mio istinto – ha detto la cantante in una recente intervista, così come riporta Corriere.it - è la lezione più importante che ho imparato, non voglio mi appiccichino etichette di nessun tipo". Rita Ora non è nuova a questo genere di premiazioni, visto che già in passato, grazie al suo straordinario talento, ha ottenuto agli Mtv Ema ben otto nomination. Dopo la parantesi televisiva, ad attendere Rita Ora c’è il nuovo album, un progetto a cui lavora da tempo e che dovrebbe seguire le orme del suo primo disco.

LA VITA, IL SUCCESSO E LE COLLABORAZIONI

Rita Ora è la cantante di origini albanesi che questa sera sarà al timone degli Mtv Ema 2017. Classe 1990, la sua famiglia si trasferisce a Londra nell’anno successivo, dove la cantante, sin da giovanissima, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il primo successo arriva nel 2009 con la vittoria alle audizioni per l’Eurovision Song Contest, ma la svolta arriva nel 2009 quando il rapper Jay z nota il suo talento e la inserisce nel video “Young forever”. È del 2011 il debutto con il singolo Hot Right Now di Dj Fresh, un brano che nel Regno Unito conquista il primo posto in classifica collezionando oltre 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2012 pubblica il suo album Ora, mentre nello stesso anno apre i concerti dei Coldplay in quattro delle tappe previste in tutta Europa. È del 2014 il suo secondo album prodotto da Calvin Harris, ma nel suo destino c’è anche la tv: nel 2015, infatti, diventa coach di The voice Uk e, successivamente, di X-Factor Uk.

© Riproduzione Riservata.